В первую чистую пятницу собрано около 1740 кубометров мусора в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице стартовали чистые пятницы. К наведению порядка в Южно-Сахалинске сегодня присоединились порядка 6000 человек — это сотрудники администрации города, представители федеральных структур, трудовые коллективы организаций и предприятий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния Ольга Тарская, для уборки своих прилегающих территорий людям выдали инвентарь, перчатки, мешки.

- Чистые пятницы будут проходить весь апрель. Также традиционно запланированы и субботники. Все желающие привести в порядок после зимы свои придомовые территории или убраться в другом месте могут обратиться в свою управляющую компанию или в департамент городского хозяйства, где им выдадут все необходимое, - отметила Ольга Тарская. - Приглашаем всех активных, неравнодушных жителей принять участие в субботниках, чистых пятницах. Привлекать к общегородской уборке соседей, друзей, родственников и сделать наш город чище, комфортнее.

Так, например, специалисты департамента городского хозяйства расчистили от прошлогодней травы, обломленных веток и мусора территорию возле учреждения, а также ворошили снег на газонах, чтобы он быстрее таял.

Всего за сегодня собрано и вывезено на полигон ТБО около 1740 кубометров мусора. Напомним, в дни чистых пятниц и субботников полигон ТБО с 9.00. до 19.00 будет бесплатно принимать от организаций и жителей собранный мусор — смёт, старые ветки, коммунальные отходы, за исключением строительного мусора.

Управляющие компании департамент городского хозяйства обеспечил необходимым инвентарем, мешками, перчатками. Все это жители могут получить в своей УК. Узнать адрес, телефоны управляющей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.

Дополнительную информацию об участии в месячнике по санитарной очистке можно получить в рабочее время в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64а, каб. 103) или по телефону: 300-461 (доб. 3, 5, 9).

Чистые пятницы пройдут 12, 19, 26 апреля и 3 мая. Также присоединиться к наведению порядка после зимы южносахалинцы смогут 20 апреля, когда состоится общегородской субботник, и 27 апреля — в день общероссийского субботника.

Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, как куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика». Они находятся на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.