В Южно-Сахалинске обследуют зеленые насаждения после зимы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В настоящее время уже разобрана большая часть защитного укрытия для зеленых насаждений города. Специалисты управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска приступили к обследованию деревьев и кустарников после зимы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Эта работа ведется по поручению мэра города Сергея Надсадина. Специалистам предстоит оперативно провести мониторинг зеленых насаждений с целью лечения поврежденных или последующего восстановления утраченных экземпляров.
Главная задача - оценить состояние зеленых насаждений областного центра, посчитать количество поврежденных и определить объемы восстановления. Прежде всего обследуются деревья и кустарники, которые произрастают вдоль улично-дорожной сети города.
По первичным данным мониторинга, точечно выявляются механические повреждения зеленых насаждений, связанные с расчисткой территории от снега, а также с беспрецедентным объемом выпавших осадков этой зимой. Как отмечают эксперты, многие деревья и кустарники не выдержали тяжести снега.
- Среди выявленных нами повреждений часто встречаются заломы ветвей и верхушек: такие деревья подлежат лечению и санитарной обрезке. Также мы проведем смену подвязок, распорок, обработаем сломы садовым варом. Там, где это необходимо, поврежденная живая изгородь будет восстановлена подсадкой кустарника. Если насаждения сломаны под основание и полностью утратили декоративную функцию, они будут подлежать замене, - рассказала начальник отдела содержания озелененных территорий МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Алена Гвоздева.
Сейчас специалистам предстоит подсчитать объемы и виды работы, чтобы включить их в контракты на озеленение на предстоящий сезон. Мониторинг зеленых насаждений вдоль УДС продлится до конца апреля, после приступят к обследованию скверов и общественных пространств.
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