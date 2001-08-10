В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС» 6 - 7 апреля 2024 года лавинная опасность прогнозируется на территории МО ГО «Смирныховский».
Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании под снежную лавину:
- Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, прикрывая нос и рот, тем самым создавая пространство для дыхания.
- С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
- Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
Ваша безопасность - ваша ответственность.
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