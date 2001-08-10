Южно-Сахалинск готов к пожароопасному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля в Южно-Сахалинске проверили готовность служб к пожароопасному сезону. На базе муниципального поисково-спасательного отряда состоялся смотр готовности сил и средств, привлекаемых к мониторингу пожарной обстановки, а также к тушению природных пожаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В нем приняли участие более 50 человек личного состава и 15 единиц техники подразделения пожарной охраны Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона, муниципального поисково-спасательного отряда и специалисты отделов по управлению территориями администрации города и органов управления лесным хозяйством. Все техника полностью укомплектована, а огнеборцы готовы к проведению противопожарных мероприятий.

Как рассказал директор управления по делам ГО и ЧС областного центра Александр Поликарпов, смотр проводится ежегодно и входит в общий план мероприятий по подготовке в пожароопасному сезону. Сегодня была озвучена инструкция с алгоритмом действия в случае природной стихии.

- Сегодня проверили готовность техники и персонала, знание их функциональных обязанностей на пожароопасный период по ликвидации последствий ландшафтных природных пожаров на территории городского округа. Техника готова, оборудование в наличии, персонал обучен и готов участвовать в ликвидации пожаров. Смотр готовности сегодня представлен только представителями и персоналом, который находится в дежурной готовности, но при необходимости эти силы увеличиваются в 3-4 раза с привлечением дополнительных (резервных) сил, людей, техники, - комментирует директор управления по делам ГО и ЧС областного центра Александр Поликарпов.

Напомним, при возникновении ЧС нужно обращаться на круглосуточный номер 112 или 101.