Первую "чистую пятницу" поддержали все управляющие компании Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники коммунальных служб присоединились к уборке областного центра в рамках месяца чистоты. Управляющие компании наводят порядок во дворах муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Активная работа УК по санитарной очистке закрепленных территорий началась еще 1 апреля. Для ускорения таяния снежных масс дворники приступили к ворошению снега на зеленых зонах, придомовых территориях, клумбах и около входных групп подъездов. Ручной способ уборки используется на участках, куда не может зайти техника. Отметим, спецмашины также привлекаются управляющими компаниями.
Например, сегодня во дворах 12-го микрорайона активно ведется работа по ворошению снега возле подъездов. На участках, где снег уже растаял, дворники убирают мусор, ветви и сухие растения. Это стандартный перечень мероприятий, который ежегодно проводят УК, чтобы дворы Южно-Сахалинска выглядели чисто и аккуратно в преддверии лета.
Специалисты отдела муниципального жилищного контроля ежедневно проводят мониторинг дворовых территорий областного центра. В случае нарушений в адрес управляющих компаний направляется информация о необходимости выполнения определенных работ.
В весенней уборке могут принять участие жители и предприятия Южно-Сахалинска. Присоединиться к «чистым пятницам» и субботникам приглашаются все желающие.
Напомним, до конца месяца в областном центре пройдут три «чистых пятницы»: 12-го, 19-го и 26-го апреля. Еще одна «чистая пятница» состоится 3 мая. Также присоединиться к наведению порядка после зимы южносахалинцы смогут 20 апреля, когда состоится общегородской субботник, и 27 апреля — в день общероссийского субботника.
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