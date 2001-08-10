Подъезды многоквартирных домов продолжают приводить в порядок в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году в планах областного центра отремонтировать не менее 1000 подъездов. Активные работы ведутся по адресам, которые обслуживает управляющая компания ООО «ЖЭУ-3». В том числе косметический ремонт выполняется в одном из подъездов дома № 29 по ул. Амурской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор управляющей компании Игорь Козма, рабочие уже практически зашпаклевали повреждения на стенах и приступают к покраске.
– Также при необходимости наносится водоэмульсионная краска на потолки и панели, проводится замена почтовых ящиков и информационных досок, - добавил Игорь Козма, – с начала года отремонтировано уже порядка 10 подъездов. В планах – выполнить косметические работы еще в 60 подъездах. Таким образом, будут приведены в порядок подъезды всего жилого фонда.
Как и в прошлом году, работы ведутся по нескольким направлениям. Ремонт может быть выполнен в рамках тарифа управляющей компании. Также УК могут получить субсидию из бюджета и возместить часть затрат на ремонт, который включает работы по покраске стен, тамбурной двери, замене или восстановлению перил, установке почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов и др. ООО «ЖЭУ-3» планирует отремонтировать за счет субсидии порядка 70 процентов подъездов, запланированных на этот год.
Ремонт и обновление подъездов многоквартирных домов – это важное направление программы «Забота. Защита. Уважение», инициированной губернатором Валерием Лимаренко и поддержанной мэром города Сергеем Надсадиным.
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