Южно-Сахалинцев просят не допускать хищения средств безопасности из салонов автобусов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске фиксируются случаи хищения из салонов муниципального общественного транспорта средств безопасности, а именно аварийных молотков для разбивания стекол, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Инструмент применяется для экстренной эвакуации людей. Когда при ДТП или других критических ситуациях выходы из автобуса заблокированы или недоступны, с помощью аварийного молотка можно одним движением разбить стекло, покинуть опасную зону и спасти жизнь себе и другим пассажирам.
Отметим, на линию все автобусы выпускаются укомплектованными аварийно-спасательными средствами, в том числе специальными молотками. Вынося из автобуса аварийные молотки, недобросовестные пассажиры подвергают опасности других людей.
Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и не допускать хищения средств безопасности из салонов автобусов.
Если вы стали свидетелем хищения аварийного молотка, оперативно сообщите информацию водителю или, по возможности, зафиксируйте факт кражи на фото или видео и передайте информацию в диспетчерскую единого оператора Южно-Сахалинска по телефону 55-65-15 (*6515 - с мобильного телефона звонок бесплатный).
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