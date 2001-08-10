"РВК-Сахалин" готов трудоустроить специалистов разных профилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Она стартует по всей стране 12 апреля. В Южно-Сахалинске с 10 до 13 часов пройдут на базе учебного центра «Активное образование» (ул. Ленина, 234Б) ярмарки вакансий, мастер-классы и тренинги по развитию карьеры, обучающие занятия для начинающих предпринимателей и семинары по вопросам трудовых отношений. На площадках ярмарки жители области встретятся с представителями работодателей и смогут задать вопросы об условиях труда или уровне заработной платы, пройти собеседование и трудоустроиться на новое место работы.
«РВК-Сахалин» - молодая современная компания, входящая в структуру федерального коммунального оператора. В январе 2022 «Росводоканал» стал гарантирующим поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения в островной столице.
«Перед «РВК-Сахалин» стоит внушительный перечень задач по комплексной модернизации инфраструктуры Южно-Сахалинска. За счет привлеченных инвестором средств в островной столице построят и реконструируют 125 объектов жилищно-коммунального хозяйства, проложат новые городские сети. Поэтому сегодня мы открыты к приему квалифицированных и нацеленных на результат сотрудников, готовых к профессиональному росту. Надо сказать, что коммунальная отрасль – одна из самых стабильных, мы же готовы предложить людям возможности для обучения и развития карьеры», - отметила директор по персоналу «РВК-Сахалин» Юлия Тимофеева.
Предприятие обеспечивает стабильную оплату труда и социальные гарантии. При трудоустройстве компания оплачивает кандидатам прохождение медкомиссии.
В ГК Росводоканал работает Академия дистанционного обучения. Также сформирован институт поддержки молодежи – Совет молодых специалистов.
Кроме того, в компании действует институт кадрового резерва. С учетом того, что в группу компаний Росводоканал входят предприятия отрасли в разных городах России , у каждого сотрудника есть возможность вырасти по карьерной лестнице, в том числе и с возможностью переезда.
В 2024 году за счет субсидии Правительства Сахалинской области в компании существенно поднялся уровень зарплат. Так, например, для технических специалистов повышение составило около 50%.
Ознакомиться с вакансиями можно и на сайте «РВК-Сахалин» в разделе «Карьера»: https://sakhalin.rosvodokanal.ru/career/vacancies/
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