В 2024 году более тысячи сахалинских пенсионеров уже съездили на отдых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 тысяч 888 сахалинских неработающих пенсионеров получили компенсацию проезда к месту отдыха и обратно в 2023 году. Объем средств, направленный Отделением СФР по Сахалинской области на оплату стоимости проезда за этот период, составил 214,2 млн рублей. С начала этого года на отдых съездили и вернулись уже 1 тысяча 60 островитян, рассказали ТИА "Острова" в регионаллном пенсионном фонде.
Напомним, один раз в два года неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности и фактически проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно.
В прошлом году почти девять тысяч островных пенсионеров съездили на отдых и компенсировали расходы в Социальном фонде после возвращения из поездки. Чаще всего граждане летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Владивосток и обратно.
«В нынешнем году эти направления все так же популярны у островитян. Не смотря на холодное время года, более тысячи сахалинцев уже съездили на отдых, обратились в фонд и возместили стоимость билетов», — отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Подать заявление о компенсации дорожных расходов граждане могут лично в клиентской службе СФР, МФЦ либо на сайте Социального фонда или портале Госуслуг. При подаче заявления в электронном виде к заявлению необходимо приложить фото либо сканкопии билетов и чеков. Информация о ходе рассмотрения заявления будет поступать гражданину в личный кабинет.
На что следует обратить внимание:
– возмещению подлежат расходы, которые пенсионер понес лично. В случае, если родственник с помощью своей банковской карты произвел безналичную оплату билетов за пенсионера, то произвести возмещение данных расходов не представляется возможным;
– отсчет двухгодичного периода начинается с года, в котором СФР компенсировал пенсионеру расходы за предыдущую поездку;
– при путешествии по России компенсируется весь путь к месту отдыха и обратно.
– при поездках за рубеж компенсируется путь до границы и от границы обратно. Вместе с тем, гражданину необходимо предоставить справку ортодромии от компании-перевозчика.
Консультации о компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам можно получить в едином контакт-центре Социального фонда России по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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