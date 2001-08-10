Сахалинские школьники могут пройти предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС запускают онлайн-консультации для абитуриентов и школьников Дальнего Востока в рамках проекта «Поколение М». Цифровые встречи с педагогами ГИТИСа - деканом актерского факультета Тарасом Белоусовым и художественным руководителем мастерской кафедры искусства грима Евгенией Малинковской - пройдут на платформе МТС Линк 15 и 16 апреля. Лучшие участники первичного онлайн-отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

В этом году предварительный отбор абитуриентов на базе МТС Линк будет проходить сразу на два направления: актерский факультет и на факультет сценографии (кафедра искусства грима).

Онлайн-отбор на актерский факультет состоится 15 апреля. Для участия необходимо заранее пройти регистрацию на сайте «Поколение М» и подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить дополнительно спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец. Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Важными критериями оценки являются глубина понимания выбранного материала и способность увлечь слушателей.

Предварительный онлайн-отбор на факультет сценографии по направлению «художник по гриму» состоится 16 апреля. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке и выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена и нарисовать эскиз грима персонажа в любой технике.

Перед консультациями 15 и 16 апреля пройдут творческие онлайн-встречи для всех желающих. На них педагоги ГИТИСа поделятся со школьниками секретами подготовки к поступлению в театральные ВУЗы, расскажут о том, как составить оптимальную программу, и ответят на все вопросы. Для участия в онлайн-встречах необходима регистрация.

«Мы уже не первый год организуем весной онлайн-консультации для абитуриентов со всего Дальнего Востока, планирующих поступать в ведущий творческий ВУЗ Европы. Используя возможности экосистемы МТС – платформу МТС Линк и проект “Поколение М”, мы предоставляем ребятам Сахалинской области возможность проходить первичный онлайн-отбор и получать обратную связь от педагога ГИТИСа, не покидая родной регион. Мы очень гордимся историями успеха наших участников. Так, Глеб Нурмухамбетов из Сахалинской области в 2023 году успешно прошел предварительный онлайн-отбор, следующие этапы вступительных испытаний и сейчас учится в ГИТИСе на актерском отделении», — отмечает директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Два года назад ГИТИС первым в России стал давать высшее образование художникам по гриму и в этом году у вуза на эту специальность впервые появились бюджетные места. «Совершенно очевидно, что эта профессия, требующая знаний по самым разным направлениям. Художник по гриму должен быть художником и немного врачом, поскольку не должен нанести вред лицу артиста. Включение этого нового направления в наши региональные прослушивания объясняется тем, что мы хотим, чтобы информация о новой профессии стала известной как можно большему числу тех, кто не знал о такой счастливой возможности», — уточняет ректор ГИТИСа Григорий Заславский.