В Южно-Сахалинске продолжаются противопаводковые мероприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрацию города поступил ряд обращений от горожан, проживающих в СНТ «Малинка-2» и «Труженик», о подтоплении некоторых участков. Оперативно в СНТ выехали сотрудники структурных подразделений администрации и вице-мэр Алексей Римша, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Жители СНТ предположили, что подтопление участков может быть связано со строительством объездной дороги, которое ведется недалеко от территории товарищества. В инспекционной поездке приняли участие представители подрядной организации «РСК». Они отметили, что дорога возводится в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Временная система водоотведения на объекте сформирована и организована по естественному ходу воды в реку Владимировку.
Сейчас в СНТ «Малинка-2» подтопления участков не наблюдается. Но при осмотре СНТ специалисты городских служб выявили, что на ряде участков, по которым проходит водоотводная канва, расположены различные постройки - они препятствуют ходу воды. Это одна из частых причин, которая приводит к подтоплению участков. Собственники участков должны поддерживать канвы в рабочем состоянии, а также обеспечивать своевременный доступ техники СНТ для расчистки. Напомним, организацией противопаводковых мероприятий на территории СНТ занимаются члены правления товариществ.
Вместе с тем город готов оказать содействие в случае если жителям СНТ требуется помощь. Так, техника завода Федотова не только выполнила работы по очистке системы водоотведения вдоль муниципальной дороги, проходящей через «Малинку-2», но и помогла товариществу. Спецмашины вскрыли часть канав на территории СНТ и выпустили воду. Сейчас в СНТ «Труженик» также эта работа продолжается уже своими силами.
Отметим, к противопаводковым мероприятиям на территории муниципалитета приступили раньше обычного. В частном секторе буквально в круглосуточном режиме ведется расчистка водоотводных канав и вывоз снега. Все поступающие от жителей сигналы, касающиеся подтопления, муниципалитет держит на контроле.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:50 29 Марта Осенью в Сахалинской области появится "Дорожный патруль"
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
17:38 29 Марта На Сахалин прибыли восемь современных вагонов
13:46 2 Апреля В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
Выбор редакции
- 12:45 Вчера Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России
- 10:12 3 Апреля Каждый день около 250 автобусов моют в "Транспортной компании" Южно-Сахалинска
- 13:46 2 Апреля В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
- 10:26 2 Апреля Книжный фонд СахОУНБ пополнился новыми краеведческими изданиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?