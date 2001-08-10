В Южно-Сахалинске продолжаются противопаводковые мероприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрацию города поступил ряд обращений от горожан, проживающих в СНТ «Малинка-2» и «Труженик», о подтоплении некоторых участков. Оперативно в СНТ выехали сотрудники структурных подразделений администрации и вице-мэр Алексей Римша, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жители СНТ предположили, что подтопление участков может быть связано со строительством объездной дороги, которое ведется недалеко от территории товарищества. В инспекционной поездке приняли участие представители подрядной организации «РСК». Они отметили, что дорога возводится в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Временная система водоотведения на объекте сформирована и организована по естественному ходу воды в реку Владимировку.

Сейчас в СНТ «Малинка-2» подтопления участков не наблюдается. Но при осмотре СНТ специалисты городских служб выявили, что на ряде участков, по которым проходит водоотводная канва, расположены различные постройки - они препятствуют ходу воды. Это одна из частых причин, которая приводит к подтоплению участков. Собственники участков должны поддерживать канвы в рабочем состоянии, а также обеспечивать своевременный доступ техники СНТ для расчистки. Напомним, организацией противопаводковых мероприятий на территории СНТ занимаются члены правления товариществ.

Вместе с тем город готов оказать содействие в случае если жителям СНТ требуется помощь. Так, техника завода Федотова не только выполнила работы по очистке системы водоотведения вдоль муниципальной дороги, проходящей через «Малинку-2», но и помогла товариществу. Спецмашины вскрыли часть канав на территории СНТ и выпустили воду. Сейчас в СНТ «Труженик» также эта работа продолжается уже своими силами.

Отметим, к противопаводковым мероприятиям на территории муниципалитета приступили раньше обычного. В частном секторе буквально в круглосуточном режиме ведется расчистка водоотводных канав и вывоз снега. Все поступающие от жителей сигналы, касающиеся подтопления, муниципалитет держит на контроле.