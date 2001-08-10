Южно-Сахалинск и Ялта отмечают 10-летие подписания соглашения о сотрудничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соглашение о сотрудничестве между администрацией Южно-Сахалинска и исполнительным комитетом Ялтинского городского совета подписано ровно 10 лет назад – 4 апреля 2014 года, спустя короткое время после воссоединения Крыма с Россией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С этого времени между городами развиваются дружественные связи, направленные на укрепление двусторонних отношений. Знаковым событием, которое состоялось уже в следующем году после подписания соглашения, стал автопробег «Сахалин-Крым», приуроченный к годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он стартовал в столице островного региона, на площади Славы. Несмотря на географическую отдаленность, у Южно-Сахалинска и Ялты - много общего. Так, история двух городов связана с именем А.П. Чехова. В Южно-Сахалинске и Ялте расположен ряд объектов, названных в честь писателя. В 2015 году в городе реализован культурный проект, посвященный творчеству А.П. Чехова. Дом-музей Чехова в Ялте предоставил для экспонирования на островной земле уникальные предметы, принадлежавшие писателю.
Поздравление с юбилеем подписания соглашения направлено главе муниципального образования, председателю Ялтинского городского совета Константину Шимановскому и главе администрации Ялты Янине Павленко.
– От всей души желаем Вашему городу процветания, стабильности, и успешного воплощения в жизнь всех начинаний, а всем ялтинцам — счастья, здоровья и оптимизма, – говорится в обращении.
Добавим, развитие межрегиональных связей — одно из важнейших направлений в работе администрации Южно-Сахалинска.
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