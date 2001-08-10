С 5 апреля в Южно-Сахалинске изменится расписание маршрута № 12

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С пятницы, 5 апреля, маршрут № 12 будет курсировать по обновленному расписанию: первый рейс из Новой Деревни будет отправляться в 6.35, последний от ТПУ «Нова» - в 20.50, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обсуждение расписания состоялось с инициативной группой в отделе по управлению территорией Ново-Александровска. В диалоге приняли участие вице-мэр Виталий Данилов, курирующий сферу общественного транспорта, депутат областной Думы Александр Гринберг и председатель Городской Думы Олег Логачев.

Объясняя необходимость изменения графика движения автобусов, жители отметили, что существующее расписание не позволяет с учетом всех пересадок вовремя добираться до рабочего места значительному числу горожан.

Напомним, ранее на основе обращений от жителей Новой Деревни движение маршрута №12 уже было скорректировано, а количество рейсов с 22 марта увеличено до 22 (ранее было всего 5). В настоящий момент автобусы курсируют от Новой Деревни до транспортно-пересадочного узла «Нова» в Ново-Александровске, где пассажиры могут пересесть на другой удобный маршрут или рельсобус.

По мере ввода в эксплуатацию нового жилищного комплекса и увеличением в этой связи пассажиропотока будет рассматриваться вопрос и по дневным рейсам.

- Новая Деревня разрастается: сейчас у нас проживает порядка 700 человек взрослого населения. Поэтому, конечно, транспортная доступность очень важна. Мы собрались сегодня, чтобы обсудить расписание автобусов и составить его так, чтобы было удобно всем группам населения, в том числе и детям. Дети ходят не только в школу, но и в другие учреждения дополнительного образования. Конечно, людям очень важно утром успеть на работу, а вечером добраться домой. Выработано очень хорошее решение - немного сдвинуть расписание автобусов в сторону более ранних и поздних рейсов. Далее будем вырабатывать общее решение по дневным рейсам. Сейчас обсуждаем все нюансы, которые связаны с нашим маршрутом №12, - рассказала жительница Новой Деревни Марина Андреева.

Что касается графика движения днем, то в действующем расписании, согласно правил учета рабочего времени, предусмотрены часы отдыха для водителя. Их соблюдение необходимо для безопасности дорожного движения. Именно этим обусловлен перерыв в движении маршрута № 12 в определенные часы.

С 5 апреля маршрут № 12 будет работать по следующему расписанию:

Из Новой Деревни: 6.35, 6.55, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 9.05, 9.30, 9.55, 13.15, 13.40, 14.05, 14.30, 14.55, 18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 20.30, 20.55.

От ТПУ «Нова»: 6.30, 6.50, 7.15, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00, 9.25, 9.50, 13.10, 13.35, 14.00, 14.25, 14.50, 17.55, 18.20, 18.45, 19.10, 19.35, 20.00, 20.25, 20.50.