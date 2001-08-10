Сахалинским бизнесменам напоминают о необходимости уборки прилегающих территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня специалисты департаментов общественной безопасности и контроля, а также продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска провели информационный рейд по торговым точкам города. Предприятиям и владельцев зданий всех форм собственности раздали памятки и пригласили присоединиться к месячнику чистоты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, с 1 апреля в островной столице стартовал традиционный «Месячник чистоты». Весь апрель структурные подразделения муниципалитета и подрядные организации будут реализовывать комплекс мероприятий по уборке и приведению в порядок территории городского округа. Для владельцев зданий всех форм собственности соблюдение правил благоустройства является обязанностью.
- Организациям и правообладателям необходимо активно приступить к уборке прилегающих территорий от мусора, грязи, наледи и проводить ворошение снега. В рамках текущего содержания следует привести в надлежащий вид фасады, входные группы - выполнить работы по их очистке, покраске и ремонту, - отметил ведущий советник департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Илья Юшкевич. - Сегодня мы раздавали листовки с напоминанием о необходимости соблюдения требований правил благоустройства. Это позволит создать более комфортную городскую среду для всех жителей и гостей областного центра.
В работу по санитарной очистке общественных пространств и улично-дорожной сети Южно-Сахалинска активно включились коммунальные службы города, муниципальные предприятия. Управляющие компании и ЖЭУ приводят в порядок придомовые территории.
Свой вклад в уборку городских пространств смогут внести все желающие. Жители и коллективы организаций всех форм собственности приглашаются на «чистые пятницы», которые будут проходить еженедельно до конца апреля, ближайшая состоится завтра, 5 апреля. Также 20 апреля пройдет общегородской субботник.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:11 Сегодня Двух сахалинцев подозревают в незаконном обороте оружия
09:13 Сегодня На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие в заливе Анива почти 2000 гребешков
10:28 Сегодня В Южно-Сахалинске подводят промежуточные итоги реформы общественного транспорта
10:04 Сегодня Различным категориям жителей Сахалинской области предоставляется льгота за оплату капремонта
09:12 28 Марта Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет
16:12 28 Марта Сахалинский учитель после серьезного ранения на СВО вернулся к работе с детьми
12:50 29 Марта Осенью в Сахалинской области появится "Дорожный патруль"
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
Выбор редакции
- 12:45 Сегодня Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России
- 10:12 Вчера Каждый день около 250 автобусов моют в "Транспортной компании" Южно-Сахалинска
- 13:46 2 Апреля В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
- 10:26 2 Апреля Книжный фонд СахОУНБ пополнился новыми краеведческими изданиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?