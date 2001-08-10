Сахалинским бизнесменам напоминают о необходимости уборки прилегающих территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня специалисты департаментов общественной безопасности и контроля, а также продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска провели информационный рейд по торговым точкам города. Предприятиям и владельцев зданий всех форм собственности раздали памятки и пригласили присоединиться к месячнику чистоты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с 1 апреля в островной столице стартовал традиционный «Месячник чистоты». Весь апрель структурные подразделения муниципалитета и подрядные организации будут реализовывать комплекс мероприятий по уборке и приведению в порядок территории городского округа. Для владельцев зданий всех форм собственности соблюдение правил благоустройства является обязанностью.

- Организациям и правообладателям необходимо активно приступить к уборке прилегающих территорий от мусора, грязи, наледи и проводить ворошение снега. В рамках текущего содержания следует привести в надлежащий вид фасады, входные группы - выполнить работы по их очистке, покраске и ремонту, - отметил ведущий советник департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Илья Юшкевич. - Сегодня мы раздавали листовки с напоминанием о необходимости соблюдения требований правил благоустройства. Это позволит создать более комфортную городскую среду для всех жителей и гостей областного центра.

В работу по санитарной очистке общественных пространств и улично-дорожной сети Южно-Сахалинска активно включились коммунальные службы города, муниципальные предприятия. Управляющие компании и ЖЭУ приводят в порядок придомовые территории.

Свой вклад в уборку городских пространств смогут внести все желающие. Жители и коллективы организаций всех форм собственности приглашаются на «чистые пятницы», которые будут проходить еженедельно до конца апреля, ближайшая состоится завтра, 5 апреля. Также 20 апреля пройдет общегородской субботник.