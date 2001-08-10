Филиал "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" отметил юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одно из самых молодых предприятий ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) отметило юбилей. Двадцать лет исполнилось с того момента, как в энергокомпании была произведена централизация электрических сетей, в результате которой Южные, Западные, Восточные и Центральные распределительные электрические сети объединились в одно предприятие – филиал «Распределительные сети» (ФРС), рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Решение было принято в целях создания максимально эффективных схем управления сетевым хозяйством, материальными и финансовыми ресурсами. Итоги прошедшего периода подтвердили правильность выбранного пути – уже в первый год работы экономия от реорганизации составила порядка 30 млн руб.
Сегодня в зоне ответственности подразделения около 3000 подстанций, а также более 7,5 тысяч километров линий электропередачи всех классов напряжения. Они связывают между собой в единый организм Сахалинскую ГРЭС-2, Южно‑Сахалинскую ТЭЦ-1 и потребителей.
Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» Сергей Иртов отметил, что работники предприятия профессионально выполняют свои обязанности зачастую в самых тяжелых погодных условиях, обеспечивая электроснабжение потребителей и ликвидируя последствия тайфунов и циклонов.
Основными задачами ФРС являются качественное электроснабжение потребителей, наращивание объемов ремонтов и реконструкции объектов сетевого хозяйства, подключение к электросетям Сахалинэнерго новых потребителей. За последние годы был реализован целый ряд крупномасштабных инвестиционных проектов.
В настоящее время усилия энергетиков направлены на реализацию программы по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). В текущем году продолжается активное выполнение строительно-монтажных работ на подстанции 220 кВ «Южно-Сахалинская», подстанции 110 кВ «Южная», на участке ЛЭП-220 кВ «Лермонтовка–Краснопольская» и двух линиях электропередачи напряжением 35 кВ. В Поронайском районе две воздушные ЛЭП-35 кВ переводятся в кабельное исполнение.
Всего в рамках ПОУРЭК будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей трансформаторной мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.
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