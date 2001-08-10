Южносахалинцев приглашают пройти подготовку на курсах приемных родителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, приглашают посетить бесплатные обучающие курсы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обучение проводится с целью психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, которые хотят усыновить или взять под опеку ребенка. По окончанию обучения выдается свидетельство. Оно является одним из обязательных документов, необходимых для получения в органе опеки заключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном, приемным родителем.

Записаться на курсы может любой житель областного центра, обратившись в отдел опеки и попечительства департамента образования по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 88, каб. 205.

Подробную информацию об обучении можно получить по номеру телефона: 312-691 (доб. 9).