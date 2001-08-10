Двух сахалинцев подозревают в незаконном обороте оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
УФСБ России по Сахалинской области пресечена преступная деятельность двух местных жителей 1961 и 1967 г.р., причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ РФ по Сахалинской области.
По адресам их проживания проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота изъято: 3 единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 307 боеприпасов различного калибра, 1 кг взрывчатых веществ (порох), 2 единицы охотничьего оружия и комплектующие детали.
По материалам УФСБ России по Сахалинской области органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
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