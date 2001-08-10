В Южно-Сахалинске подводят промежуточные итоги реформы общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полтора года назад в областной столице стартовала комплексная транспортная реформа, подразумевающая создание единого оператора, обновление подвижного состава автобусных перевозчиков, модернизацию системы общественного транспорта. О том, насколько городу удалось повысить качество и комфорт пассажирских перевозок, улучшить в целом городскую инфраструктуру, а также о планах на будущее ТИА "Острова" рассказал курирующий данную сферу вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Виталий Данилов.

Новая модель

Новая модель транспортного обслуживания в областной столице уже на первом этапе доказала свою эффективность. Важно отметить, что модернизация сферы общественного транспорта проходит комплексно. До начала масштабных преобразований в течение трех лет специалистами администрации города и областного правительства при поддержке губернатора была проведена колоссальная работа по изучению опыта других регионов, разработке научного обоснования модернизации инфраструктуры общественного транспорта, оптимизации дорожного движения, интеграции в систему городских перевозок железнодорожного транспорта.

Как рассказал Виталий Данилов, первые решения реформы были реализованы в августе 2022 года. Полтора года потребовалось на проведение организационных мероприятий и создание единого оператора, который сегодня несет ответственность за всю работу общественного транспорта, в онлайн-формате занимается мониторингом, диспетчеризацией выпуска автобусов на линию, администрированием всех платежей пассажиров и зачисления их в бюджет. Успешно организована работа колл-центра, жители могут на карте в режиме онлайн отследить маршрут каждого автобуса. Кроме того, специалистам необходимо было проработать и просчитать новый для города механизм ввода так называемых брутто-контрактов с перевозчиками.

Документ регламентирует правила перевозок между муниципалитетом и предпринимателями. Такая схема помогает равномерно распределять автобусы по городским маршрутам, обеспечивать четкое выполнение расписания. Важно и то, что внедрение брутто-контрактов способствует росту добросовестной конкуренции среди перевозчиков, влияя на качество услуг. На данный момент все перевозчики регулярных городских и пригородных маршрутов переведены на муниципальные контракты, за их исполнением следит единый оператор.

- Уже на первом этапе модернизация системы городского транспорта дала свои плоды - автобусы поехали по новому расписанию и по новым маршрутам. Сейчас, по прошествии полутора лет, мы можем смело сказать, что заключение брутто-контрактов позволило значительно повысить качество работы городского транспорта, а нашим перевозчикам приобрести новый подвижной состав - это было одной из первопричин проведения транспортной реформы. Напомню, что к 2022 году 40-50 процентов машин городского автобусного парка ежедневно уходили на ремонт. Сегодня мы обновили уже более половины подвижного состава, - рассказал Виталий Данилов.

Теперь все вырученные за пассажирские билеты средства поступают не перевозчику, а непосредственно в бюджет муниципального образования. Важно, что перевозчик больше не гонится за количеством пассажиров и получением выручки, а соблюдает установленное расписание, которое является приложением к контракту на оказание услуг. Ушли в прошлое простои, невыполнение рейсов, недовыпуск на маршруты. Деньги ему платит городская администрация - за качественное выполнение рейсов, за каждый пройденный километр маршрута.

Пригородные поезда

В ходе реформы особое внимание было уделено интеграции в систему городского сообщения железнодорожного транспорта. В 2022 году железнодорожный маршрут соединил Южно-Сахалинск и Дальнее. Для комфорта горожан были открыты два транспортно-пересадочных узла: ТПУ «Привокзальный» и ТПУ «Алые розы». Это позволило за год увеличить пассажиропоток на этом направлении почти в 10 раз. В прошлом году появились еще два транспортно-пересадочных узла: ТПУ «Нова» в Ново-Александровске и ТПУ «Горизонт» в Христофоровке. На данных направлениях обустроены остановочные пункты. Поезда курсируют по точному расписанию, система интегрирована с городским транспортом, пассажиры могут проехать до места с комфортом, без пробок на дорогах, далее пересесть на свой маршрут, в том числе, на привокзальной площади, и уехать в любую точку города.

Для пассажиров, которые используют транспортную карту, предусмотрена система бесплатных пересадок. В течение 45 минут пассажир может в любой точке города бесплатно пересесть из автобуса в автобус либо из рельсобуса в автобус. С августа 2023 года был внедрен новый элемент оплаты - безлимитная оплата по категориям. При покупке разового тарифа пассажир может совершать неограниченное количество поездок на рельсобусе или автобусе, при приобретении дневного - в течение 24 часов; семидневного - в течение 168 часов; 30-дневного - в течение 720 часов. Абонементы можно оформить на действующие транспортные карты, единую карту сахалинца либо через мобильное приложение или систему онлайн-банков.

Что изменилось в маршрутах?

Новую маршрутную сеть Южно-Сахалинску помогли разработать ученые московского Центра экономики инфраструктуры, итогом стала оптимизация маршрутов, которые друг друга дублировали - это основная проблема, которая была выявлена в ходе проведения научно-исследовательской работы. Часто ряд автобусов простаивал на кольцевых остановках, что означало нерациональное использование рабочего времени.

- Мы это предусмотрели. Например, при запуске транспортной реформы были изменены пять таких маршрутов: № 103, № 67 (по часовой и против), №122 и №252. Отмечу, пассажирам было нелегко перестроиться на новую систему движения автобусов, нас зачастую критиковали. Но сейчас подавляющее число горожан одобряют эти изменения, которые позволяют людям добираться в любую точку Южно-Сахалинска, в том числе, с учетом бесплатной пересадки из одного транспорта в другой, которой ранее не было. Город разрастается, появляются новые микрорайоны, новые социальные объекты - и вместе с ними поступают новые запросы от жителей о корректировке маршрутов. Ко всем пожеланиям людей мы прислушиваемся, обсуждаем и внедряем изменения. Впервые нам удалось запустить маршруты по улицам, где общественный транспорт ранее не ходил, - отметил Виталий Данилов.

Например, скорректировано движение маршрута №5, теперь он заходит на улицы, которые ранее не были обеспечены транспортным сообщением (это ул. Украинская на участке от пр. Мира до ул. Ленина). Кроме того, по многочисленным обращениям горожан маршрут полностью охватил ул. Пограничную и Больничную.

Много обращений поступило от жителей отдаленного от центральной части города микрорайона «Аралия», теперь туда заходит маршрут №2, следует через ул. Детскую, Венскую, по пер. Алтайскому и далее по маршруту. Таким образом, транспортным сообщением охвачены гимназия №3, зоопарк и городской парк культуры и отдыха.

По желанию жителей в прошлом году был скорректирован кольцевой автобусный маршрут №23 по ул. Железнодорожной, Фархутдинова, включая район ДНТ «Ягодка», обеспечивая доступностью транспортом проживающих там жителей, далее по ул. Лермонтова, Сахалинской, Железнодорожной автобус возвращается на ул. Фархутдинова. С просьбой о сезонных маршрутах поступило много обращений от садоводческих товариществ «Новодеревенское» (на новый маршрут вышел автобус № 108) и «Тимирязевское» (новый маршрут № 109). Сезонные маршруты будут работать с 27 апреля по 5 ноября.

На основе обращений жителей скорректирована схема движения кольцевого маршрута №12. Автобусы идут из с. Новая Деревня до ТПУ «Нова» в Ново-Александровске и обратно. Пассажиры могут пересесть на другой удобный маршрут или рельсобус. Благодаря совместной работе с инициативными жителями, регулярность этих маршрутов увеличена с 5 до 21. Обсуждается также изменение движения кольцевого маршрута №45.

- Маршрутная сеть - живой организм, у наших жителей возникают новые потребности в корректировке движения автобусов, к которым мы совместно с депутатами Городской думы прислушиваемся, проводим голосование, чтобы учесть мнение большинства. Любые изменения всегда согласовываем с горожанами, - рассказал вице-мэр.

Современные автобусы

В рамках транспортной реформы в областной столице кардинально обновлён подвижной состав. В мае прошлого года на городских дорогах появились 100 комфортабельных автобусов зеленого цвета производства Минского автомобильного завода (МАЗ). Муниципальный перевозчик «Транспортная компания» приобрел их в рамках лизинговой сделки со Сбербанком - это 15 автобусов большого класса (работают на маршрутах №3 и №10) и 85 среднего класса (работают на маршрутах в центре города).

100 новых машин, по словам Виталия Данилова, позволили кардинально изменить ситуацию с подвижным составом - на 100 процентов закрыть потребность выхода автобусов на линию.

Новые автобусы работают на газомоторном топливе, оборудованы подъемниками для маломобильных пассажиров, системами бескондукторной оплаты проезда, кондиционирования, видеонаблюдения, датчиками пассажиропотока.

Постепенно подвижной состав обновляют и частные перевозчики - в прошлом году в рамках договора лизинга ими приобретено 40 автобусов китайского производства: 7 большого класса и 33 среднего, все работают на городских маршрутах.

- Кроме этого, в конце прошлого года по поручению губернатора Валерия Лимаренко Правительство Сахалинской области приобрело для Южно-Сахалинска 25 новых автобусов большого класса марки «НефАЗ» (работают на газомоторном топливе, вместимость около 100 человек), - рассказал Виталий Данилов. - Мы эти автобусы зарегистрировали и в конце прошлой недели выпустили на линию. Сейчас машины задействованы на самых длинных городских маршрутах - № 10 и №62. С выходом их на линию, у нас, наконец, образовался резерв подвижного состава. Ожидаем, что в этом году за счет средств областного бюджета в Южно-Сахалинске появятся еще 25 новых автобусов среднего класса.

Виталий Данилов отметил, что в планах у муниципалитета за ближайшие два года обновить муниципальный парк полностью.

Цифровая городская мобильность

В 2023 году в городе появилось 70 новых остановок. Перед муниципалитетом стояла задача - соблюсти нормативы расстояния между ними и обеспечить пассажирам комфорт для пересадок. В текущем году запланировано обустройство еще 70 остановок - это перспектива транспортной реформы. Автономная некоммерческая организация «Наш город» разработала яркую и понятную схему общественного транспорта города Южно-Сахалинска, которая будет размещена на всех остановках города, пользоваться схемой можно будет и в электронном приложении. Первые пассажиры уже оценили её удобство - всё наглядно, доступно. Эта работа будет завершена к сентябрю.

Как отметил Виталий Данилов, со стороны жителей были нарекания о некорректной работе некоторых приложений городского общественного транспорта - сейчас проблема решена, система работает исправно. Массовые жалобы прекратились, с единичными обращениями специалисты работают в частном порядке. Кроме этого, администрация города совместно с ООО «Единый оператор Южно-Сахалинска» готовятся к тестовому запуску нового приложения «Городской транспорт Южно-Сахалинска», которое позволит отслеживать движение нужного автобуса по расписанию, строить маршрут от точки до точки, производить оплату за проезд, приобретать транспортную карту и т.д.

Новый автопарк и планы на будущее

В областной столице идет строительство современной производственной базы крупного муниципального перевозчика АО «Транспортная компания», которое планируют завершить к концу года. Это ключевое мероприятие транспортной реформы Южно-Сахалинска.

На территории объекта расположены производственный и административно-бытовой корпус с диспетчерской и медицинскими кабинетами, автономная газовая котельная, мойка на 4 линии, удобные подъездные пути, открытая стоянка на 350 автобусов.

- Во-первых, мы вынесли из центра города предприятие, которое было построено 60 лет назад, морально и физически устарело, не позволяло на должном уровне готовить технику к выходу на линию. Новое здание с современным уровнем обслуживания позволит оперативно решать эти вопросы. Важно и, что рядом будет построена ОАО «Газпром» автономная газозаправочная станция для заправки транспорта. Проектом также предусмотрены столовая, комната отдыха, душевые - персоналу будут обеспечены комфортные условия, созданные, прежде всего, для отдыха водителей между рейсами, - поделился планами Виталий Данилов.

Подводя итог, он отметил, что процесс модернизации городского общественного транспорта продолжится. Есть целый ряд вопросов, над которыми необходимо работать. Это повышение качества диспетчеризации единого оператора, создание и внедрение удобного мобильного приложения, создание оперативной отчетности Центра городской мобильности и Единого оператора для мониторинга проблемных ситуаций и быстрого реагирования, усиление в автобусах работы контролеров-инспекторов. Сейчас на нормативном уровне прорабатывается вопрос административных штрафов за неоплату проезда в общественном транспорте. А единому оператору ставится задача по расширению деятельности и оказанию населению дополнительных услуг.

Процесс реформы - постоянный, подчеркивает Виталий Данилов, пройдет еще несколько лет, пока удастся выработать совершенные механизмы. С каждым годом меняется и система управления, и требования пассажиров, совершенствуется подвижной состав. Специалисты муниципалитета готовы к любым вызовам времени. Задача не только улучшить эффективность транспортной системы города, но и сделать ее более безопасной, экологичной, повышая при этом качество жизни горожан.