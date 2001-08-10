Пассажиропоток аэровокзала "Южно-Сахалинск" за март превысил 100 000 человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первый месяц весны воздушная гавань областной столицы обслужила 105 187 путешественников. По сравнению с февралём этого года показатель вырос на 12%. Тогда поток пассажиров составил 93 748 человек, рассказали ТИА "Острова" в аэровокзале.
По числу обслуженных рейсов в аэровокзальном комплексе также зафиксировали прирост. Их общее количество – 961. Из них на прилёт – 480 воздушных судов, на вылет – 481. В соотношении с февралём 2024 персонал обслужил на 10% рейсов больше. При этом, популярностью у островного путешественника пользовались всё те же направления: Москва, Новосибирск, Владивосток. Большая часть перелётов по региону традиционно пришлась на Курильск, Южно-Курильск и Оху.
Всего же за первый квартал 2024 года услугами нового терминала в Южно-Сахалинске воспользовались 291 401 пассажир. Чтобы увеличить производительность и качество обслуживания, аэровокзал открыл в январе третью ротонду под внутренние авиалинии. Тем самым, сотрудники комплекса задействовали дополнительный телетрап, а также стоянку для воздушных судов и зону для ожидания вылетов.
«Обеспечить максимальный комфорт и качественное обслуживание пассажиров – главная задача нашего аэровокзала. Планомерный прирост путешественников говорит о том, что персонал с ней справляется. Мы фиксируем промежуточные успехи и идём дальше. Недавно воздушная гавань Южно-Сахалинска перешла на весенне-летнее расписание полётов. У нас прибавились рейсы на московском, дальневосточном, внутрирегиональном направлениях. Мы вновь ожидаем увеличение числа пассажиров и полностью готовы работать в его условиях», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Напомним, аэровокзальный комплекс «Южно-Сахалинск» перешёл на весенне-летнее расписание 31 марта. В новый сезон навигации авиакомпании запустили дополнительные рейсы в Москву, Благовещенск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ и Красноярск. После зимнего перерыва в расписание вернулись перелёты в Иркутск и Санкт-Петербург с пересадками во Владивостоке и Екатеринбурге.
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