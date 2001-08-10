Различным категориям жителей Сахалинской области предоставляется льгота за оплату капремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для оформления льготы островитянам необходимо обратиться с письменным заявлением в органы социальной защиты по месту жительства. Собственники помещений, достигшие 70 лет, освобождаются от необходимости уплаты текущих начислений по взносам за капремонт. Остальным льготным категориям граждан начисления производятся за минусом размера льготы, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде капремонта.

Справки для оформления льготы запрашивать в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области не нужно.

- Мы используем электронный документооборот с Центром социальной поддержки Сахалинской области. Межведомственное взаимодействие существенно облегчает жизнь островитянам: им не нужно получать на бумажном носителе справки в Фонде после обращения в соцзащиту, - отметила начальник абонентского отдела Фонда капремонта Оксана Кобзева.

Фонд капитального ремонта, в свою очередь, работает на базе льготников, которую формируют органы социальной защиты. На основе поступившей от ведомства информации регоператор и формирует платежные документы. Однако предоставление льгот автоматически не назначается, оно имеет заявительный характер.

Если сахалинцы из числа льготных категорий обнаружат переплату по взносам за капремонт, то они могут вернуть деньги. Для этого необходимо предоставить в Фонд заявление на возврат (образец размещен на сайте регоператора), копии паспорта и документа, подтверждающего право собственности жилья, чек об оплате и банковские реквизиты для перечисления средств. Кроме того, денежные средства (переплату) можно перенести на другой лицевой счет, например, родственнику. Для переноса необходим такой же пакет документов, только заявление оформляется на перенос средств, а не на возврат.

Отправить документы можно на электронную почту Фонда [email protected], почтовым отправлением или лично по адресу: 693000, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39В, каб. 111 (абонентский отдел).

Напомним, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко с 1 января 2023 года в регионе был изменен порядок предоставления компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников, относящихся к льготной категории граждан. Ранее собственники оплачивали взносы, а потом им эти расходы компенсировались по линии социальной защиты. С прошлого года компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт напрямую перечисляется региональному оператору.