Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2024
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10:02, | Новости общества Сахалина и Курил

В Петропавловске-Камчатском планируют потратить 120 миллионов на дорожную разметку

В Петропавловске-Камчатском планируют потратить 120 миллионов на дорожную разметку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского приступила к поиску подрядчика, который в этом году займется нанесением разметки на проезжие части. В общей сложности, согласно данным аукциона, размещенного на платформе «ДВ-Тендер», на это власти планируют направить порядка 120 миллионов рублей. По итогам конкурса эта сумма может быть уменьшена, сообщает ТК «41 Регион».

Согласно техническому заданию, работы будут проводиться в два этапа. Во время первого дорожникам будет необходимо нанести разметку на трассы до 28 июня. Далее, до 31 октября, придется повторить процедуру перед зимой.

Отмечается, что внимание будет уделено не только дорогам общегородского и районного значений, но и внутриквартальным проездам, площадям и стоянкам. А при работе подрядчик должен будет использовать стойкие материалы - специальную эмаль для нанесения дорожной разметки и холодный пластик белого и желтого цветов.

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