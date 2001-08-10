В этом году на Сахалине начнет работу представительство Тихоокеанского государственного медицинского университета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С мая в сахалинском подразделении высшего учебного заведения начнутся первые стажировки старшекурсников ТГМУ. К началу нового учебного года количество студентов увеличится в несколько раз, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Вопросы размещения административных и образовательных подразделений ВУЗа на острове, обеспечение необходимым оборудованием, привлечения специализированных кадров обсудили в стенах областного правительства. В рабочей встрече приняли участие губернатор Валерий Лимаренко и руководство ТГМУ.

– Одна из ключевых задач – обеспечить сахалинцев и курильчан качественными и доступными медицинскими услугами. И это вопрос не только обновления оборудования, строительства и ремонта медицинских учреждений, но кадрового обеспечения. Исторически Сахалин и Курилы привлекали медиков извне. Теперь появилась возможность готовить узких специалистов непосредственно на Сахалине. Дать нашим детям дорогу в жизнь и престижную профессию. Студенты-медики получат возможность обучаться прямо на площадках островных лечебных учреждений, – обратился губернатор к руководству высшего учебного заведения.

В ходе встречи было предложено разместить учебные аудитории филиала ТГМУ в одном из современных комплексов, расположенном в центре Южно-Сахалинска. Также для высшего учебного заведения на острове обустроят несколько лабораторий, оснащенных всем необходимым оборудованием. На первом этапе в сахалинском филиале планируют обучать старшекурсников. Постепенно в учебный процесс будут включены все возрастные группы студентов.

– Возможность получить высшее медицинское образование на Сахалине станет точкой притяжения для молодежи Дальнего Востока, Сибири, крупнейших городов нашей страны. Уже заключены соглашения с островными лечебными учреждениями об организации на их площадях учебного процесса. В областной больнице, городской больнице имени Анкудинова и онкодиспансере будут находиться базовые кафедры. Подготовительная работа уже проведена, все готово к приему студентов. В ближайшее время соответствующие соглашения заключим и с другими учреждениями здравоохранения области, – рассказал губернатору ректор ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Валентин Шуматов.