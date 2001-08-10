В Южно-Сахалинске продолжается дефектовка дорог после зимы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалистами управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска ежедневно ведется обследование состояния улично-дорожной сети областного центра. Сегодня мониторинг прошел на ул. Тихоокеанской, выявленные дефекты должны устранить до конца недели, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мы проводим мониторинг состояния проезжей части городских улиц на предмет необходимости проведения ямочного ремонта. Наши специалисты замеряют глубину и площадь дефектов на дороге, тем самым определяется объём предстоящих работ, формируются графики, которые передаются подрядчикам для устранения. Те выбоины, что мы обследуем сегодня и завтра при хороших погодных условиях должны ликвидировать до конца недели, - рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Андрей Нечепуренко.
В первую очередь дефекты дорожного полотна устраняются на центральных улицах города, по которым передвигается общественный транспорт и большой поток машин. Так работы уже были проведены на Холмском шоссе, пр. Мира и Победы, ул. Горького, Сахалинской. В ближайшие дни подрядная организация приступит к ремонту на ул. Ленина.
В настоящее время улицы города ремонтируют при помощи технологии литого асфальта, но благоприятные погодные условия способствуют тому, что скоро работы можно будет вести по ямочному ремонту с помощью горячего асфальтобетона.
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