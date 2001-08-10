В Южно-Сахалинске определили активистов ЗОЖ среди трудовых коллективов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Физкультурное мероприятие «Ключи к здоровью работника!» среди трудовых коллективов областного центра состоялось в Южно-Сахалинске. В нем приняли участие более 70 сотрудников городских учреждений и предприятий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Такие соревнования в муниципальном округе проводятся уже третий год подряд в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография». Организатором соревнований выступил областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Самый здоровый трудовой коллектив определялся по итогам нескольких этапов. В первом участники демонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи: на специальном манекене каждый выполнил сердечно-легочную реанимацию.

В интеллектуальном зачете команды ответили на вопросы по профилактике инсульта. За шесть минут им необходимо было определить факторы риска заболевания, рассказать о первых признаках и действиях, которые могут его остановить.

- Учреждения, которые сегодня соревнуются, активно реализуют корпоративные программы. Специалисты Центра общественного здоровья организуют для них профилактические мероприятия. И первая помощь, и профилактика инсультов – это темы, которые уже были разобраны в ходе наших встреч. Участники сейчас показывают, как хорошо усвоили материал и над какими моментами нам стоит проработать еще, - рассказала заместитель главного врача областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Могиленко.

Заключительным этапом соревнований «Ключи к здоровью работника!» стал ряд физических испытаний: участники выполняли упражнения на гибкость, соревновались в дартсе, прыжках на скакалке.

Среди 14 команд продемонстрировали лучшие показатели и набрали максимальное количество баллов на всех этапах следующие учреждения:

1 место – МАДОУ № 57 «Бусинка» с. Дальнее,

2 место – МАДОУ № 35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска,

3 место – ПАО «Сахалинэнерго».

Победители и призеры получили кубки, подарки, а все участники соревнований — памятные дипломы.