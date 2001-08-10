Тихоокеанское
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14:31, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске определили активистов ЗОЖ среди трудовых коллективов

В Южно-Сахалинске определили активистов ЗОЖ среди трудовых коллективов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Физкультурное мероприятие «Ключи к здоровью работника!» среди трудовых коллективов областного центра состоялось в Южно-Сахалинске.  В нем приняли участие более 70 сотрудников городских учреждений и предприятий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Такие соревнования в муниципальном округе проводятся уже третий год подряд  в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография».  Организатором  соревнований  выступил  областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
Самый здоровый трудовой коллектив определялся по итогам нескольких этапов. В первом участники демонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи: на специальном манекене каждый выполнил сердечно-легочную реанимацию.
В интеллектуальном зачете команды ответили на вопросы по профилактике инсульта. За шесть минут им необходимо было определить факторы риска заболевания, рассказать о первых признаках и действиях, которые могут его остановить.
- Учреждения, которые сегодня соревнуются, активно реализуют корпоративные программы. Специалисты Центра общественного здоровья организуют для них профилактические мероприятия. И первая помощь, и профилактика инсультов – это темы, которые уже были разобраны в ходе наших встреч. Участники сейчас показывают, как хорошо усвоили материал и над какими моментами нам стоит проработать еще, - рассказала заместитель главного врача областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Могиленко. 
Заключительным этапом соревнований «Ключи к здоровью работника!»  стал ряд физических испытаний:  участники выполняли упражнения на гибкость, соревновались в  дартсе, прыжках на  скакалке.

Среди 14 команд продемонстрировали лучшие показатели и набрали максимальное количество баллов на всех этапах следующие учреждения:
1 место – МАДОУ № 57 «Бусинка» с. Дальнее,
2 место – МАДОУ № 35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска,
3 место – ПАО «Сахалинэнерго».
Победители и призеры получили  кубки, подарки, а все участники соревнований — памятные дипломы.

 

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