Тихоокеанское
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13:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова продолжается разрушение припая

В заливе Мордвинова продолжается разрушение припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 4 апреля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжится весеннее разрушение припая. Выходить на лед крайне опасно.

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