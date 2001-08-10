Управляющие компании Южно-Сахалинска активно включились в весеннюю уборку придомовых территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается уборка территорий от зимнего мусора - это одно из приоритетных направлений работы городской администрации. Сотрудников управляющих компаний, предприятий и организаций, а также жителей города призывают присоединиться к стартовавшему городскому «Месячнику чистоты», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля продолжают регулярный мониторинг территорий по всему городу, следят за ходом работ по очистке придомовых территорий многоквартирных домов. В случае нарушений руководству управляющих компаний направляется информация в виде рекомендаций о необходимости выполнения работ на тех или иных адресах.

Как рассказал руководитель отдела Александр Чучков, в рамках стартовавшего «Месячника чистоты» в работу по весенней уборке дворов включились все управляющие компании города.

На территории улицы Тихоокеанской, которая обслуживается УК «ЖЭУ-1», сегодня идут сезонные работы по ворошению снега и уборке территории. На многих адресах этой управляющей компании, отмечает специалист, также продолжается работа. На ул. Амурской (дома №96-98) УК «ЖЭУ-2» привлекли к ворошению снега технику.

- Я приглашаю активно включиться в эту работу не только управляющие компании, но и всех жителей города. Начать можно со своего дома, подъезда, двора. Чем быстрее мы проведем весеннюю очистку города, тем легче будет весной и летом, мы быстрее приступим к восстановлению зеленых насаждений, - подчеркнул Александр Чучков.

Напомним, чистые пятницы стартуют 5 апреля. Присоединиться к уборке города можно будет 12-го, 19-го, 26-го апреля, также 3-го мая. 20 апреля состоится общегородской субботник, 27 апреля - общероссийский. Помощь каждого жителя поможет быстро привести Южно-Сахалинск в порядок после зимы.

Традиционный цикл мероприятий по санитарной очистке территорий города после зимнего сезона проводится ежегодно. Вся дополнительная информация о субботниках будет размещаться на официальном сайте мэрии и в социальных сетях.