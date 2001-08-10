Южносахалинцев приглашают приобрести навагу, треску, минтай и камбалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 3 апреля, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля будет осуществляться по адресам:
Магазины:
пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): навага - 20 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг;
ул. Емельянова, 31/2: навага - 20 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг;
ул. Ленина, 252Б: навага - 20 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг;
ул. Сахалинская, 59: треска — 92 руб/кг;
ул. Сахалинская, 90: треска — 92 руб/кг;
пр. Мира, 86: треска — 92 руб/кг;
ул. 2-я Красносельская, 7: треска - 92 руб/кг;
ул. Железнодорожная, 168/4: треска — 92 руб/кг;
ул. Физкультурная, 1А: треска — 92 руб/кг;
ул. Донская, 4А: треска — 92 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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