Тихоокеанское
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11:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести навагу, треску, минтай и камбалу

Южносахалинцев приглашают приобрести навагу, треску, минтай и камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 3 апреля, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться по адресам:

Магазины:

пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): навага - 20 руб/кг, камбала — 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг;

ул. Емельянова, 31/2: навага - 20 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг;

ул. Ленина, 252Б: навага - 20 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, треска — 92 руб/кг, минтай — 69 руб/кг;

ул. Сахалинская, 59: треска — 92 руб/кг;

ул. Сахалинская, 90: треска — 92 руб/кг;

пр. Мира, 86: треска — 92 руб/кг;

ул. 2-я Красносельская, 7: треска - 92 руб/кг;

ул. Железнодорожная, 168/4: треска — 92 руб/кг;

ул. Физкультурная, 1А: треска — 92 руб/кг;

ул. Донская, 4А: треска — 92 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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