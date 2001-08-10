Тихоокеанское
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11:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинским застройщикам напоминают о требованиях к материалам для отделки фасадов

Южно-сахалинским застройщикам напоминают о требованиях к материалам для отделки фасадов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска напоминает застройщикам, планирующим строительство объектов капитального строительства на территории городского округа, что дизайн-кодом городской среды запрещено использовать в отделке фасада ряд материалов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Среди них сайдинг, профилированный металлический лист (за исключением промышленных территорий), асбестоцементные листы (решение городской думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2021 No656/27-21-6).

Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 1-5).

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