Сахалинцы могут без комиссии оплатить счета за вывоз отходов в отделениях Почты России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах появился дополнительный бескомиссионый способ оплаты за услугу «Обращение с ТКО». С 1 апреля жители области могут без комиссии оплачивать счета за вывоз твёрдых коммунальных отходов в отделениях Почты России.

- С 1 февраля у жителей районов области пропала возможность оплачивать счета без комиссии при личном обращении в отделения и кассы «ПАО ДЭК». При этом не у всех есть возможность делать это онлайн. Мы стремимся налаживать коммуникацию с потребителями наших услуг. Поэтому заключили дополнительное соглашение с Почтой России о бескомиссионной оплате по квитанциям от регионального оператора, чтобы предоставить людям возможность выбрать наиболее удобный для них формат, - отметил заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Остальные способы оплаты за коммунальную услугу остались неизменны