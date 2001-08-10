В Южно-Сахалинске сотрудники ГИМС провели занятие по безопасности на воде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели профилактическое занятие со школьниками 10 класса МБОУ «Кадетская школа» г. Южно-Сахалинск на тему: «Правила безопасности на водоемах», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства рассказали слушателям о деятельности Государственной инспекции по маломерным судам, входящей в состав МЧС России, о службе самих инспекторов, связанной с обеспечением безопасности людей на воде, а также наглядно продемонстрировали средства спасения: спасательный жилет и конец Александрова. Специалисты наглядно показали, как правильно надевать спасательный жилет и в каких случаях его стоит применять.

Затем продемонстрировали как при помощи подручных средств спастись в случае происшествия.

В завершении урока инспекторы ГИМС еще раз напомнили ребятам правила безопасности при нахождении на водоёмах и вблизи них, а также раздали листовки с правилами поведения на водоеме. Ребята отметили, что знания, полученные в ходе обучения, смогут применить в жизни. Всего в мероприятии приняли участие 20 человек и преподаватель.