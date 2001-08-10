Каждый день около 250 автобусов моют в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проводят усиленную чистку общественного транспорта. Месячник чистоты в городе поддерживает муниципальный перевозчик - АО «Транспортная кампания». В межсезонье регулярная мойка автобусов здесь ведется в оперативном режиме. Ежедневно моечный бокс обслуживает около 250 транспортных средств, рассказали ТИА "Острова в городской администрации.

В специально оборудованном помещении пыль и грязь с автобусов отбивают мощными струями воды, затем тщательно чистят - это механическая часть процесса. За чистотой в салоне ежедневно следят 8 специалистов - обязательна повседневная мойка салона с протиркой поручней дезинфицирующими составами, мытье полов.

Все работы ведутся максимально быстро, большинство автобусов тут же идут на маршруты.

- Весной и осенью в боксе работы, конечно, больше - дает о себе знать песок, глина, пыль, много приходится убирать из салона. Конечно, общественный транспорт должен быть чистым, это важно, мы возим горожан и гостей областной столицы. Всегда стараемся выпускать на линии максимально чистую технику, - отмечает начальник хозяйственного отдела АО «Транспортная компания» Виктор Букреев.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин объявил апрель месяцем чистоты. Традиционный цикл мероприятий по санитарной очистке территорий города после зимнего сезона проводится ежегодно. Свой вклад в уборку дворовых территорий и общественных пространств смогут внести все желающие - ближайшая «чистая пятница» состоится 5 апреля.

Дорожные службы усилили работу по уборке улиц и тротуаров. Спецтехника и рабочие собирают песок, а также грязь и мусор; приводят в порядок автобусные павильоны. Уборка ведется практически в круглосуточном режиме.