Изготовленный по особому заказу хроматограф установлен в СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый газовый хроматограф для анализа парниковых газов и сопутствующих газов при испарении появился в Сахалинском государственном университете. Оборудование от российского разработчика и производителя, компании «Хронос инжиниринг» из города Дзержинска Нижегородской области, закуплено для выполнения работ по карбоновому полигону Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
Установка и настройка хроматографа прошла под руководством компетентного инженера, представителя компании-производителя Олега Малова. Он же провёл обучение сотрудников, которые будут работать с новым оборудованием.
– Основной принцип газового хроматографа – это разделение газовой смеси на компоненты по признаку молекулярной массы с дальнейшим анализом на детекторах, – рассказал О. Малов. – В данном случае два детектора: по теплопроводности и пламенно-ионизационный детектор. Компоненты анализируемого газа, прошедшие через разделительные колонки, по очереди определяются в детекторе и уже в виде пиков выводятся на компьютер. Основные газы у нас – кислород, азот, метан, сероводород, CO и CO2. Чтобы определять концентрации неизвестных компонентов, нужно сначала произвести калибровку прибора по стандартным образцам.
Доступный русскоязычный интерфейс и простота отечественного прибора позволяет обучить работе с ним достаточно быстро: в среднем на один прибор отводится около недели. Раз в месяц производитель на своей базе проводит обучение по хроматографии людей из разных организаций, которые съезжаются со всей страны.
Особенность нового хроматографа в том, что он произведён в индивидуальном порядке по заказу СахГУ под конкретные аналитические задачи. Для того чтобы определять микроконцентрации компонентов, требовалось исключить любую возможную их конденсацию, а значит, необходимо выдерживать во всех узлах одинаковую температуру. Для этой цели инженеры внедрили особое техническое решение: обогреваемый трубопровод. В итоге это даёт более точные результаты при анализе.
– Данный хроматограф мы приобрели специально для определения эмиссии парниковых газов природными экосистемами, – рассказывает кандидат биологических наук, заведующая лабораторией химико-биологических исследований СахГУ Елена Латковская. – В частности, для определения почвенного дыхания, для определения дыхания моря, дыхания плантаций, водорослей, зарослей зостеры и других интересных биотопов, экотопов, которые определяют природную поглотительную способность нашей области.
На сегодняшний день пока остаётся открытым вопрос о том, сколько углекислого газа и метана выделяется, а сколько поглощается природными экосистемами Сахалинской области. Если в лесах это процесс изучен и описан, то прибрежные экосистемы не вошли пока ни в кадастры, ни в реестры учёта эмиссии и поглощения.
Общеизвестно, что морские экосистемы умеренных широт как раз-таки являются основными поглотителями углекислого газа на всем земном шаре. Поэтому перед островными учёными стоит задача уже в этом году провести измерения и дать оценку настоящего современного уровня поглощения углекислого газа в надводной атмосфере. Эта работа станет исходной точкой для достижения регионом углеродной нейтральности.
Один из тех, кто уже обучился работе на новом хроматографе – студент магистратуры 2 курса по специальности «общая экология» Алексей Баженов:
– Моя дипломная работа связана с содержанием тяжёлых металлов в лишайниках города Южно-Сахалинска, – пояснил он. – В том числе сейчас будут отобраны две площадки, одна с лишайниками, другая без, на которых мы при помощи хроматографа будем измерять содержание различных газов и определять, насколько присутствие лишайников влияет на состояние окружающей среды. Эти исследования имеют значимость для науки, поскольку позволяет оценить важные показатели поглощения газа лесными экосистемами.
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