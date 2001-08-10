В Приморье на территории НЗМУ очистные сооружения построили раньше самого завода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На месте будущего завода построена система сбора и очистки сточных вод, которые проходят более десяти ступеней фильтрации. Место обустройства локальных очистных сооружений проинспектировал глава Находки Тимур Магинский, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на НЗМУ.
Теперь вся сточная вода со строительной площадки по системе нагорных канав поступает в специальные накопители, каждый из которых вмещать до 700 кубических метров воды, что сопоставимо с объемом бассейна «Приморец». Всего на территории завода установлено шесть таких резервуаров.
«Мы бережно относимся к экологии, поэтому решили, что правильно на период строительства возвести модульные очистные сооружения для дождевых и сточных вод, чтобы никакие загрязнения с площадки не нанесли вред окружающей среде. Это российские технологии, которые по некоторым показателям превосходят требования законодательства по степени очистки», — рассказал исполнительный директор Находкинского завода минеральных удобрений Виктор Гребенюков.
Отстаивание, очистка от мусора и веток, отсеивание камней и песка — это только подготовительные процедуры. Каждая очистная оснащена шестью напорными фильтрами: сорбционными и с зернистой загрузкой. После всех процедур вода проходит ультрафиолетовое обеззараживание.
«Жители Находки любят свой край, свой дом и трепетно относятся ко всему, что происходит на его территории. Особенно если это касается экологии. НЗМУ очень ответственно относится к природоохранному законодательству и к мнению жителей. Даже на этапе строительства завод заботится о том, чтобы возможные строительные отходы не портили природу. И это очень важно, как для жителей Находки, так и для туристов, которые сюда приезжают и купаются в нашем море», — подчеркнул глава Находки Тимур Магинский.
Отметим, экологически чистое производство — основная задача НЗМУ. Поскольку линия берега проходит вблизи будущего производства, даже дождевая вода с сопок должна быть чистой и прозрачной. На полную мощность очистные начнут работу до запуска производства.
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