Южносахалинка Марта Карягина отметила 90-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина ветерана труда Марту Фатеевну Карягину со 90-летним юбилеем поздравили представители департамента социальной политики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Юбилярша радушно встретила гостей, поблагодарила за поздравления и теплые слова.

Приехав на Сахалин в 1958 году, после окончания пединститута, Марта Фатеевна устроилась работать учителем русского языка и литературы. Всю жизнь она посвятила педагогическому призванию. Щедро делилась своими знаниями, отдавала душевные силы детям, помогала им раскрывать способности, ежедневно подтверждая высокое звание учителя. За 44 года деятельности Марта Фатеевна привила любовь к русскому языку и литературе нескольким поколениям южносахалинцев.

Марта Карягина - отличник народного посвящения, имеет звание ветерана труда, статус «Дети войны», награждена Орденом Ленина, а также за свою многолетнюю профессиональную деятельность неоднократно была отмечена грамотами, в том числе департамента образования.

Сегодня у Марты Фатеевны большая семья - у нее трое детей, много любящих внуков и правнуков.