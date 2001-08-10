В Южно-Сахалинске смонтировали современную систему водоподготовки для центра водных видов спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается строительство современного центра водных видов спорта – объекта, который возводится в рамках соглашения с ПАО «Газпром». Это один из самых современных и крупных спортивных комплексов на Дальнем Востоке. К сегодняшнему дню для центра водных видов спорта смонтировали современную систему водоподготовки, позволяющую поддерживать высокое качество воды вне зависимости от числа посетителей, рассказали ТИА "Острова" в регионально правительстве.

– Сахалинская область – один из самых спортивных регионов России. И мы многое для этого делаем. На островах строятся спортивные объекты олимпийского уровня, физкультурно-оздоровительные комплексы, уличные площадки с различными тренажерами. Новый центр водных видов спорта – еще один важный шаг в этом направлении. С его появлением жители области получат возможность заниматься новыми видами спорта. Объект возводится благодаря усилиям нашего стратегического партнера, который поддерживает социальные проекты в регионе. После ввода в эксплуатацию центр будет доступен для всех жителей региона, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На объекте завершены фундаментные работы, смонтированы металлоконструкции каркаса, установлено необходимое технологическое оборудование. В том числе – современная система водоподготовки и очистки воды. Строительство ведет компания «ГЭХ-Инжиниринг», входящая в группу «Газпром энергохолдинг».

- Готовность объекта – 85%. Завершён фундамент, смонтировано более трёх тысяч тонн металлоконструкций, более 5 тысяч квадратных метров стеклянного фасада, сейчас идут отделочные работы. Большое внимание уделили безопасности и энергоэффективности объекта: комплекс рассчитан на сейсмические нагрузки Сахалинской области, а материалы соответствуют требованиям сурового островного климата, – рассказал руководитель сахалинского филиала «ГЭХ-Инжиниринг» Дмитрий Сизиков. – Уже смонтировано и подготовлено к пусконаладке технологическое оборудование. Наша гордость – передовая система водоподготовки, аналоги которой сегодня установлены в таких комплексах, как «Лужники» в Москве. Она позволит поддерживать высокое качество воды, обеспечивать ее очистку до проектных значений вне зависимости от числа занимающихся или интенсивности соревнований.

Центральные объекты центра водных видов спорта – два профессиональных бассейна. Первый – это 50-метровая чаша на 10 дорожек. Бассейн оснащен плавучей перегородкой, которая позволяет трансформировать чашу в два бассейна. Безопасность тренировок для юных спортсменов обеспечит система «второе дно».

Второй – профессиональный прыжковый бассейн 30 на 25 метров с 10-метровой вышкой. Глубина чаши – 6 метров. Сегодня аналогов в регионе у него нет.

Новый спортивный объект позволит создать дополнительные условия для подготовки и проведения соревнований по традиционным для Сахалина дисциплинам. Кроме того, даст возможность островитянам совершенствоваться в новых видах спорта – синхронном плавании, прыжкам в воду и водному поло. Предусмотрены залы для занятий танцами и гимнастикой, зоны для фитнеса и целый комплекс для реабилитации и восстановления спортсменов.