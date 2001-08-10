В Амурской области на "Пионере" могут установить мемориал в память о горняках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На руднике "Пионер" в Амурской области планируют поставить мемориал в память о горняках, которые оказались под завалом из-за обрушения пород (считается, что шахтеры погибли), пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на ТАСС.
- О мемориале сообщим дополнительно, в планах есть, будет обсуждаться с родственниками, - сказал собеседник ТАСС.
Напомним, обрушение произошло на "Пионере" 18 марта, под завалом остались 13 горняков. Велись спасательные работы. 1 апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике. Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой.
После трагедии были задержаны управляющий директор "Пионера", главный инженер рудника, а также сотрудники Ростехнадзора. В настоящее время возбуждены два уголовных дела.
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