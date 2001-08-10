Почти шесть тысяч звонков поступило в колл-центр ЖКХ с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В едином кол-центре ЖКХ, созданном по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, за три месяца 2024 года операторами принято 5916 звонков. Самой актуальной темой стала расчистка дворов от снега, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Больше половины из них (3 997) приходится на Южно-Сахалинск, по 500 звонков оставили жители Долинского и Холмского районов.
– Горячая линия по вопросам ЖКХ предназначена для оперативной консультации и решения проблем, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Мы помогаем жителям решать возникающие у них вопросы. Попадаются и сложные ситуации, которые требуют участия других ведомств, – отметила начальник управления информации ЖКХ Татьяна Букреева.
Самой актуальной темой обращений за прошедшие три месяца стала уборка снега с придомовых территорий – зарегистрировано более 3 тысяч заявок. 734 звонка касались вопроса обслуживания домов, 324 – теплоснабжения, 268 – вывоза твердых бытовых и крупно габаритных отходов, 120 – водоснабжения. Кроме того, операторы дали 947 консультаций по различным вопросам, находящимся в компетенции горячей линии.
– Регулярно обращаюсь в кол-центр по тем или иным вопросам. Отключили воду, батареи стали холодными или требуется в подъезде влажная уборка. Для меня это удобно: не нужно искать номера различных организаций и дозваниваться туда. Операторы горячей линии сами с ними свяжутся, а после перезвонят и уведомят о ходе решения проблемы, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Мария Кравченко.
Отметим, перечень задач операторов горячей линии регулярно расширяется. В августе 2022 года специалисты стали принимать заявки на покупку угля, в ноябре приступили к приему вопросов по газификации домовладений. С апреля 2023 года принимаются заявки на ремонт подъездов.
Напомним, обратиться на горячую линию можно с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу (воскресенье – выходной) следующими способами:
- позвонить по номеру 8-800-302-00-65 со стационарного или *0065 – с мобильного телефона;
- написать через мессенджер WhatsApp по номеру: 89248844203 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.
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