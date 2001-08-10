В Южно-Сахалинске приступили к мойке автобусных павильонов после зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках месячника чистоты в областном центре приступили к помывке автобусных павильонов после зимы. Сегодня техника и дорожные рабочие приводят в порядок остановки на пр. Мира, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с 1 апреля в островной столице стартовал традиционный «Месячник чистоты», объявленный мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Весь апрель структурные подразделения муниципалитета и подрядные организации будут реализовывать комплекс мероприятий по уборке и приведению в порядок общественных территорий. Одно из направлений - очистка автобусных павильонов после зимы, которая является частью текущей работы по благоустройству города.

- Мойку автобусных павильонов мы проводим на постоянной основе. Сейчас после зимнего периода наши подрядчики приступили к уборке. В первую очередь рабочие выходят на центральные улицы города. Сегодня осуществляется помывка остановок по пр. Мира. В ближайшие дни также приведут в порядок павильоны на ул. Горького, Ленина и других улицах. В летний период помывка остановок проводится не реже одного раза в месяц, - рассказал начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска Сергей Федорук.

Стеклянные и пластиковые конструкции павильонов сперва обрабатывают чистящими средствами и затем очищают при помощи мойки высокого давления. Особое внимание также уделяется уборке поверхностей для сидения пассажиров. При необходимости позднее будет проведен ремонт конструкций, устранение повреждений. Перед подрядными организациями поставлена задача - привести в порядок автобусные остановки в центральной части города в течение 10 дней.

В свою очередь администрация Южно-Сахалинска просит жителей бережно относиться к муниципальному имуществу и поддерживать комфортную городскую среду: к сожалению, нередки случаи, когда вандалы повреждают конструкции, разбивают стекла павильонов ожидания, а нерадивые предприниматели расклеивают объявления, которые портят внешний облик остановок.

Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, как куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика». Они находятся на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко. Свой вклад в уборку дворовых территорий и общественных пространств смогут внести все желающие - ближайшая «чистая пятница» состоится 5 апреля.