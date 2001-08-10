В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Дальнем Востоке по поручению президента России Владимира Путина продолжается реализация 22 долгосрочных комплексных планов социально-экономического развития городов и агломераций. Масштабный проект по реновации ключевых населенных пунктов макрорегиона призван повысить качество жизни людей, создать новые рабочие места и дополнительные возможности для самореализации жителей, раскрыть уникальные туристические преимущества субъектов ДФО. В Сахалинской области в рамках проекта создается Южно-Сахалинская агломерация. Среди ключевых мероприятий мастер-плана – развитие существующей транспортной сети, в том числе расширение парка пассажирских вагонов.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев: «Железнодорожное сообщение на Сахалине имеет особенность – мы интегрируем поезда в систему городского общественного транспорта. Увеличение парка подвижного состава повысит транспортную доступность населенных пунктов за счет ввода новых пригородных маршрутов на участке Южно-Сахалинск – Долинск, увеличит количество рейсов на участке Южно-Сахалинск – Корсаков. Прибывшие на Сахалин 8 пассажирских вагонов изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе и отвечают всем современным требованиям. Они оснащены системой вентилирования и кондиционирования воздуха, современными санузлами, комплексом видеонаблюдения и информационными экранами. Новые вагоны прошли обкатку и готовятся выйти на маршрут».
На Сахалине приобретение подвижного состава проходит в рамках исполнения поручения Президента РФ о создании рельсового пассажирского общественного транспорта общего пользования на базе существующей железнодорожной инфраструктуры на территории Южно-Сахалинской городской агломерации.
Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева: «Создание Южно-Сахалинской агломерации предполагает объединение областного центра и портового города Корсаков в единое экономическое, производственное и рекреационное пространство на фундаменте развитой транспортной сети. Оба города находятся в южной части острова Сахалин – плотно населенной, с комфортным климатом. Здесь расположены жилые районы, торговые зоны различного типа, промышленные предприятия и инфраструктурные объекты. Развитие железнодорожного сообщения будет работать на формирование целостного транспортного каркаса агломерации, на обеспечение стабильного пассажирского потока между двумя ключевыми городами Сахалинской области, на своевременное и качественное выполнение всех мероприятий долгосрочного комплексного плана развития Южно-Сахалинской агломерации».
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