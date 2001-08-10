Больше 40 тысяч сахалинцев и курильчан проголосовали за благоустройство парков, скверов и набережных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За две недели в онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 43 тысячи островитян. Понравившийся проект жители области поддерживают на платформе 65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос могут все сахалинцы в возрасте от 14 лет через подтвержденную запись на Госуслугах до 30 апреля. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного по решению президента России Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
- Сахалинцы активно голосуют, и это не может не радовать. Участие в выборе объектов благоустройства способствует формированию городской среды, которая отражает потребности и предпочтения самих жителей области. Важно поддерживать такие инициативы и продолжать работу в этом направлении -, отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
В число самых активных районов вошли Невельский, Александровск-Сахалинский и Северо-Курильский. Так, В Невельске на данный момент лидирует проект благоустройства площади Ленина, в Александровск-Сахалинском - сквер в границах ул. Ленина, ул. Карла Маркса, пер. Пролетарский. Жители Северо-Курильска отдали больше всего голосов за благоустройство Стеллы на въезде в город.
По традиции муниципальные образования, жители которых будут голосовать наиболее активно, обязательно поощрят: за счет средств регионального бюджета в районах благоустроят дополнительно еще по одному объекту.
Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за выбранную территорию, в островном регионе созданы волонтерские штабы. Добровольцы прошли обучение и могут оказать помощь в голосовании, а также рассказать о проектах. По всей области работает около 400 волонтеров.
Напомним, на выбор представлено 44 общественных территорий, из них 13 проектов подготовлены для островных сел. Макаровский и Александровск-Сахалинский районы предложили по три проекта, остальные муниципальные образования, кроме Южно-Сахалинска - по два.
Больше всего предложений выдвинул областной центр: восемь общественных пространств, четыре из которых предложили жители города. Самыми популярными проектами на данный момент являются «Бульвар студентов» и зона отдыха «Тимирязевское». Разница между ними всего 9 голосов.
- Я, как преподаватель колледжа СахГУ, проголосовала за проект благоустройства «Бульвар студентов». Ведь по этой территории ежедневно проходят сотни студентов и преподавателей. И было бы приятно прогуливаться по красивому бульвару в перерывах между занятиями. О возможности проголосовать за этот объект рассказываю и своим студентам. Так шанс, что победит именно этот проект будет выше, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Наталья Сошенкова.
Проекты, победившие в ходе голосования, будут реализованы в 2025 году.
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