Почта России запускает подписную кампанию на второе полугодие 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почта России открыла подписку на более 6 000 периодических изданий на второе полугодие 2024 г. Оформить подписку можно на сайте компании в разделе «Подписка онлайн», в мобильном приложении, в любом почтовом отделении и даже на дому с помощью почтальона, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
Клиенты Почты могут выбрать, как им удобно получать подписные издания: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик в почтовом отделении или у оператора. Подписку на издания можно оформить на срок от одного до шести месяцев.
В подписном каталоге Почты газеты и журналы для любой аудитории: общественно-политические, развлекательные, узкоспециализированные, а также выпущенные на национальных языках народов России. Издания в электронном каталоге Почты на сайте и в мобильном приложении можно выбирать по названию, подписному индексу или издателю. Кроме того, их можно сортировать по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности.
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