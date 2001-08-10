Тихоокеанское
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12:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Почта России запускает подписную кампанию на второе полугодие 2024 года

Почта России запускает подписную кампанию на второе полугодие 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почта России открыла подписку на более 6 000 периодических изданий на второе полугодие 2024 г. Оформить подписку можно на сайте компании в разделе «Подписка онлайн», в мобильном приложении, в любом почтовом отделении и даже на дому с помощью почтальона, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

Клиенты Почты могут выбрать, как им удобно получать подписные издания: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик в почтовом отделении или у оператора. Подписку на издания можно оформить на срок от одного до шести месяцев.

В подписном каталоге Почты газеты и журналы для любой аудитории: общественно-политические, развлекательные, узкоспециализированные, а также выпущенные на национальных языках народов России. Издания в электронном каталоге Почты на сайте и в мобильном приложении можно выбирать по названию, подписному индексу или издателю. Кроме того, их можно сортировать по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности.

 

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