Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2024
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Сахалинка проявила бдительность и не попалась на уловки мошенников
10:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

10 килограммов пластиковых крышек и использованных батареек отдадут на переработку сотрудники "РВК-Сахалин"

10 килограммов пластиковых крышек и использованных батареек отдадут на переработку сотрудники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группа компаний Росводоканал придерживается принципов ESG и осознанного потребления. Это забота об экологии, а также концепция разумного использования продуктов и ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Сотрудники компании собирают пластиковые крышки и использованные батарейки для дальнейшей переработки. Сейчас к отправке уж подготовили более 10 килограммов. А в 2023 году «РВК-Сахалин» собрала и направила на переработку около 800 килограммов макулатуры.

Обычное выкидывание пластиковых крышек и бутылок способствует производству новых, а, значит, загрязнению Земли. Как известно, пластик разлагается до 700 лет и сегодня представляет наибольшую опасность для планеты и особенно – мирового океана.

«Мы, как сотрудники компании, добывающей и дающей людям ценнейший природный ресурс – воду – заинтересованы в бережном сохранении окружающей среды. В том числе и по этой причине «РВК-Сахалин» стала первой компанией в регионе, использующей новое программное обеспечение «Цифровое управление строительством», что позволяет экономить бумагу, а значит, и сохранить зеленые легкие Земли.  Наши волонтеры активно принимают участие в экологических проектах – акции по очистке русел нерестовых рек «Сахалинский лосось», федеральных кампаниях «Вода России», «Марафон рек» и «Сохраним лес». Мы считаем, что сберечь планету может каждый, поэтому стремимся к тому, чтобы своим примером побуждать к осознанному потреблению и окружающих», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин Алексей Смоленский.

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