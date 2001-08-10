В администрации Южно-Сахалинска наградили сотрудников - победителей конкурса на лучший проект бережливых технологий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска состоялся очередной конкурс на приз мэра за лучший проект, основанный на принципах бережливых технологий, по итогам 2023 года. Новые проекты направлены на оптимизацию рабочего времени и повышение профессиональной эффективности сотрудников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В номинации «Лучший проект с применением методов и инструментов бережливых технологий» победила команда проекта «Оптимизация процесса производства печного топлива и утилизации отработанных масел» от завода им. Федотова.
В номинации «Лучший проект успешного тиражирования успеха» добилась команда проекта «Оптимизация процесса уборки подъездов» от МУП «ЖЭУ-10».
Лучшим проектом в рамках цифровой трансформации стала команда департамента кадровой политики аппарата администрации с проектом «Оптимизация процесса формирования и ведения личных дел муниципальных служащих администрации и контрольно-счетной палаты города Южно-Сахалинска».
Работа по внедрению бережливых технологий в муниципалитете ведется при взаимодействии с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.
Отмечено, что сотрудники администрации областной столицы стали еще активнее вовлекаться в процесс генерации идей по совершенствованию рабочих процессов. За 2023 год в администрации города реализовано 77 проектов в различных сферах деятельности.
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