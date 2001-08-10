Книжный фонд СахОУНБ пополнился новыми краеведческими изданиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Читатели библиотеки могут ознакомиться с широким спектром научных и популярных изданий, освещающих историю Сахалинской области, памятники и памятные места отдельных районов островного региона, историю создания и развития островной железнодорожной инфраструктуры, а также литературное творчество жителей региона. Все представленные в обзоре книги доступны в читальном зале отдела краеведения. Также их можно взять на дом, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Авторы путеводителя «Немеркнущее наследие анивской земли: памятники и памятные места Анивского городского округа Сахалинской области» предлагают читателям по-новому взглянуть на свою малую родину и познакомиться с историей различных памятников, мемориалов и памятных знаков в Анивском городском округе, которые относятся к временам древних айнов, к периоду губернаторства Карафуто на Сахалине, к заключительному этапу Второй мировой войны и к новейшей истории.

Кроме того, создатели книги рассказывают о достопримечательностях в окрестностях района. Раздел «Подлинно народный» посвящен работе историко-краеведческого музея при Анивской центральной библиотеке им. П.Н. Ромахина, в котором собраны древние предметы быта, произведения местных мастеров и уникальные атрибуты XX века.

Путеводитель также рассказывает о природных достопримечательностях Анивского района, включая пляж залива Анива и описание особенностей каждой реки, мысов, особо охраняемых природных территорий и ботанического памятника природы регионального значения «Успенские клюквенники». Раздел «Анива - археологический клондайк» объединяет рассказ о древних инструментах быта и охоты коренных жителей Сахалина с фотографиями мест археологических раскопок и экспонатов краеведческого музея города Анива.

Издание «Невельский район: известный и неизвестный» представляет собрание очерков и рассказов-воспоминаний жителей Невельского района, раскрывая историю района, переселения отдельных семей на остров в 1930-50-х гг., условиях их проживания и труда. Описываются также населенные пункты Первомайск, Горнозаводск, Шебунино, Ясноморское, Придорожное.

Один из разделов книги посвящен артефактам, найденным на территории древнего поселения Ивановка. Авторы пытаются разгадать загадку, почему предметы из дерева сохранились до нашего времени с VII-IX веков н.э.

Авторы книги раскрывают различные темы, включая гибель подводной лодки Тихоокеанского флота Л-19 на заключительном этапе Второй мировой войны на Сахалине и судьбу парохода “Луга”, который после аварии при буксировке был выброшен на берег Сахалина недалеко от мыса Крильон.

Читатель узнает о предприятиях промышленности Невельского района: зверосовхозе «Заречный», Невельском пивзаводе, Горнозаводской ТЭЦ и колхозе «Красный Сахалинец». Также представлены интересные факты о природных достопримечательностях Невельского района и японских постройках, сохранившихся до наших времен.

Издание проиллюстрировано фотографиями из личных архивов авторов очерков и фондов библиотек. Дополнением является небольшой словарь местной народной топонимики.

Книга «Своя колея, 1520» рассказывает об истории развития железнодорожной инфраструктуры на Сахалине, начиная с конца 19 века и до наших дней. Автор охватывает несколько важных исторических этапов в развитии Сахалина: строительство железных дорог во времена каторги и японской колонизации, а также функционирование магистрали после окончания Второй мировой войны.

Важной частью книги является описание программы модернизации островной магистрали, включая проблемы грузового и пассажирского движения, приобретение нового железнодорожного оборудования и перспективы восстановления и расширения железной дороги.

Издание проиллюстрировано фотографиями, на которых отражена история перешивки железнодорожного полотна, а также люди, которые принимали активное участие в реализации проекта.

Новая книга ветерана сахалинской журналистики и литератора Николая Савченко «Ягодный распадок: проза, стихи» знакомит читателя с рассказами, стихотворениями, зарисовками и байками, созданными в разные годы творческого пути. Произведения, вошедшие в сборник, наполнены воспоминаниями и впечатлениями автора, накопленными в течение долгой и богатой на события жизни. Остроумие, свойственное прозе Николая Савченко, сосредотачивается уже в названии небольшого цикла рассказов «Осы в джинсах». На страницах коротких произведений оживают будничные происшествия героев: кто-то находит оставленный на автобусной остановке блокнот со стихотворениями и ищет его владельца через редакцию газеты, кто-то живёт на Курилах и копит деньги, чтобы потом жить лучше, а лучшие годы тем временем уходят, а кто-то в сахалинских ягодах находит для себя настоящее сокровище. Завершают сборник стихи, написанные автором в шутку и всерьёз.

«Нашим отцам и дедам, солдатам Великой Отечественной посвящается…» – такими словами начинаются документальные телевизионные фильмы «Моя война. Сахалинская область», созданные Межрегиональным общественным фондом «Образование в третьем тысячелетии» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В Сахалинской области в съёмках приняли участие ветераны Великой Отечественной и Второй мировой войн: В. В. Гаврилов (1926 г. р.), Н. С. Наумов (1919–2021), Д. М. Пушкарёва (1924–2023). Участники проекта ведут рассказ о своей жизни в мирное и военное время на фоне реалистичных декораций, в которых будто застыли боевые действия 40-х годов прошлого столетия. Сюжеты длятся около получаса и включают кадры из военной хроники, записи радиовещания в период войны. Материал рассчитан на широкий круг читателей, особенно будет полезен школьникам и студентам в рамках патриотического воспитания.