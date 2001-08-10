Жители камчатского города не могут получить льготные лекарства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Вилючинска жалуются на проблемы с получением льготных лекарств в аптеке, расположенной на территории местной горбольницы. По словам пациентов, простояв длинную очередь, они сталкиваются с отсутствием необходимых препаратов, сообщает ТК "41 Регион".

"Сегодня отправилась с работы, чтобы попасть в этот аптечный пункт. Отстояла очередь 2 часа. Капель нет. Возможно будут во вторник, либо среду. Но не точно. Вот теперь думаю, как быть. Снова отпрашиваться с работы - не вариант", - рассказала жительница Камчатки.

При этом в министерстве здравоохранения региона уточнили, что в настоящее время Вилючинской городской больницей получено дополнительно 212 позиций лекарственных препаратов из перечня важных и жизненно необходимых.

"Льготные лекарственные препараты, находящиеся в дефектуре, то есть не поставляются, заменяются на аналогичные из поступившего медицинского ассортимента. Замещающая терапия назначается лечащим врачом по результатам обследования", - добавили в ведомстве.

Это не первый раз, когда жители Вилючинска не могут своевременно получить необходимые препараты в этой аптеке. Ранее ее график работы был сокращен из-за болезни сотрудника. Сейчас, как заверяют в Минздраве, аптечный пункт работает с 8:00 до 16:00.