Жители камчатского города не могут получить льготные лекарства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Вилючинска жалуются на проблемы с получением льготных лекарств в аптеке, расположенной на территории местной горбольницы. По словам пациентов, простояв длинную очередь, они сталкиваются с отсутствием необходимых препаратов, сообщает ТК "41 Регион".
"Сегодня отправилась с работы, чтобы попасть в этот аптечный пункт. Отстояла очередь 2 часа. Капель нет. Возможно будут во вторник, либо среду. Но не точно. Вот теперь думаю, как быть. Снова отпрашиваться с работы - не вариант", - рассказала жительница Камчатки.
При этом в министерстве здравоохранения региона уточнили, что в настоящее время Вилючинской городской больницей получено дополнительно 212 позиций лекарственных препаратов из перечня важных и жизненно необходимых.
"Льготные лекарственные препараты, находящиеся в дефектуре, то есть не поставляются, заменяются на аналогичные из поступившего медицинского ассортимента. Замещающая терапия назначается лечащим врачом по результатам обследования", - добавили в ведомстве.
Это не первый раз, когда жители Вилючинска не могут своевременно получить необходимые препараты в этой аптеке. Ранее ее график работы был сокращен из-за болезни сотрудника. Сейчас, как заверяют в Минздраве, аптечный пункт работает с 8:00 до 16:00.
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