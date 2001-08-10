В Поронайске продолжаются профилактические мероприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками органов системы профилактики совместно с помощником Поронайского городского прокурора проведены профилактические беседы в нескольких образовательных учреждениях: СПЦ №3, школа №8 и СРЦН «Надежда».

Врачом-наркологом проведена беседа о вреде и ответственности за потребление алкогольной продукции, наркотических веществ, ПАВ, табакокурения, электронных сигарет, вейпов.

Детям рассказали с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность, а также о влиянии отрицательных характеристик в связи с имеющимися правонарушениями на дальнейшее поступление в СУЗы, ВУЗы и трудоустройство.

Напомнили о соблюдения правил поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха, о запрете нахождения несовершеннолетних в период времени с 22:00 до 06:00 утра без сопровождения законных представителей.

Ребята проинформированы про круглосуточный всероссийский детский телефон доверия 8(800)-2000-122, по каким темам и вопросам они могут по нему обратиться.

Также, проведена беседа о мошенничестве в сети интернет. Ребята активно включились в беседу, задавали вопросы. Особенно волновала тема мошенничества в сети интернет. Сотрудниками даны все разъяснения и рекомендации о мерах защиты себя от мошенников в сети интернет.