Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2024
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17:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Посылки и рисунки от сахалинского детского сада "Бусинка" отправили в зону СВО

Посылки и рисунки от сахалинского детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект "Сопричастность" продолжает работу по стране. В рамках проекта каждый неравнодушный может внести свой вклад в общее большое дело. От мала до велика.
 
Сегодня в штаб с добрыми словами и посылками заглянули сотрудники и воспитанники детского сада «Бусинка» из поселка Дальнее. 
 
Дети подготовили рисунки и аппликации для наших бойцов, а воспитатели принесли аккуратно упакованные коробки с гуманитарной помощью.

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