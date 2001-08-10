Посылки и рисунки от сахалинского детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект "Сопричастность" продолжает работу по стране. В рамках проекта каждый неравнодушный может внести свой вклад в общее большое дело. От мала до велика.

Сегодня в штаб с добрыми словами и посылками заглянули сотрудники и воспитанники детского сада «Бусинка» из поселка Дальнее.

Дети подготовили рисунки и аппликации для наших бойцов, а воспитатели принесли аккуратно упакованные коробки с гуманитарной помощью.