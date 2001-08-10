Жителей Южно-Курильского района приглашают на личный прием и.о. руководителя следственного управления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СУ СК РФ по Сахалинской области информирует граждан о том, что 03 апреля 2024 года с 11 до 12 часов и. о. руководителя следственного управления П.В. Курочкин проведет личный прием жителей Южно-Курильского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В ходе приема планируется рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности Корсаковского межрайонного следственного отдела (с местом дислокации в пгт. Южно-Курильское), в том числе о невыплате заработной платы, нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иным вопросам.

Предварительная запись будет проводиться до 17 часов 02 апреля 2024 года по телефонам: 8(4242) 42-45-51, 8 (4242) 42-43-07 (г. Южно-Сахалинск, аппарат следственного управления), 8 (42-455) 2-16-86 (пгт. Южно-Курильское).

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на официальный сайт следственного управления sakh.sledcom.ru, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.

Гражданам, записавшимся на личный прием, в назначенное время необходимо будет прибыть в помещение Корсаковского МСО (с местом дислокации в пгт. Южно-Курильское) по адресу: пгт. Южно-Курильское, Квартал Ильичева 1-А, где будет установлено оборудование для видеоконференцсвязи.