Тихоокеанское
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16:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На территории Агропарка будет оборудована учебная лаборатория для студентов кампуса СахалинТех

На территории Агропарка будет оборудована учебная лаборатория для студентов кампуса СахалинТех

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход возведения агропромышленного парка с оптово-распределительным центром в Южно-Сахалинске. В одном из строящихся корпусов новой индустриальной площадки будет оборудована учебная лаборатория точного элементного анализа и аудитория для студентов кампуса СахалинТех, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Цель создания агропарка – обеспечить местное сельское хозяйство и пищевую промышленность производственными и складскими помещениями, оборудованными с учетом всех действующих требований. Ввод в строй этого объекта позволит значительно снизить потери продовольствия при хранении, улучшить снабжение жителей области свежими и качественными продуктами питания. В настоящее время работы в агропарке ведутся на трех объектах. Это оптово-распределительный центр на 15 тысяч тонн продукции, овощехранилище на тысячу тонн и производственно-складской корпус. На территории последнего резиденты агропарка будут заниматься переработкой ягод, мяса, рыбы, морской капусты и другой продукции. Также здесь разместятся учебные помещения кампуса СахалинТех.

- Мы создаем на базе островного университета современный вуз, который будет решать две важнейшие задачи. Он обеспечит нашей молодежи возможность в родном регионе получить востребованную на рынке специальность. А также будет готовить высококвалифицированные кадры по заказам островных компаний. В учебной лаборатории в агропарке студенты будут проводить исследования продукции в интересах резидентов, получать практические знания и навыки, которые им пригодятся в дальнейшей работе, - сказал Валерий Лимаренко.

В помещении производственно-складского корпуса будет установлено оборудование для определения биоэлементного состава.

- Благодаря этой технике мы сможем определять точный элементный состав сырья и продукции резидентов. Это даст им возможность регулировать технологические процессы, чтобы повышать качество своих товаров, - отметил исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

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