На территории Агропарка будет оборудована учебная лаборатория для студентов кампуса СахалинТех

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход возведения агропромышленного парка с оптово-распределительным центром в Южно-Сахалинске. В одном из строящихся корпусов новой индустриальной площадки будет оборудована учебная лаборатория точного элементного анализа и аудитория для студентов кампуса СахалинТех, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Цель создания агропарка – обеспечить местное сельское хозяйство и пищевую промышленность производственными и складскими помещениями, оборудованными с учетом всех действующих требований. Ввод в строй этого объекта позволит значительно снизить потери продовольствия при хранении, улучшить снабжение жителей области свежими и качественными продуктами питания. В настоящее время работы в агропарке ведутся на трех объектах. Это оптово-распределительный центр на 15 тысяч тонн продукции, овощехранилище на тысячу тонн и производственно-складской корпус. На территории последнего резиденты агропарка будут заниматься переработкой ягод, мяса, рыбы, морской капусты и другой продукции. Также здесь разместятся учебные помещения кампуса СахалинТех.

- Мы создаем на базе островного университета современный вуз, который будет решать две важнейшие задачи. Он обеспечит нашей молодежи возможность в родном регионе получить востребованную на рынке специальность. А также будет готовить высококвалифицированные кадры по заказам островных компаний. В учебной лаборатории в агропарке студенты будут проводить исследования продукции в интересах резидентов, получать практические знания и навыки, которые им пригодятся в дальнейшей работе, - сказал Валерий Лимаренко.

В помещении производственно-складского корпуса будет установлено оборудование для определения биоэлементного состава.

- Благодаря этой технике мы сможем определять точный элементный состав сырья и продукции резидентов. Это даст им возможность регулировать технологические процессы, чтобы повышать качество своих товаров, - отметил исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.