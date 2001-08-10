В Соловьевке завершен монтаж газовой котельной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая конструкция расположилась в начале улицы Центральной. Котельная состоит из четырех, соединенных между собой, модулей. Все оборудование находится внутри. Его установкой занимался завод-изготовитель, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Данным объектом предусмотрено четыре котла, общей мощностью - 7,33 мегаватта, что соответствует производству тепла - 6,3 гигакаллорий в час. Котельная может работать на двух видах топлива: приоритетным является газ, а вот в резервным источником станет дизельное топливо, - сказал представитель подрядной организации Казим Заммоев.
Сейчас строители приступили к благоустройству территории вокруг котельной. Работы предусматривают не только установку ограждения по периметру, но и асфальтирование, озеленение, освещение. Для обеспечения безопасности объект будет находиться под постоянным видеонаблюдением. Параллельно ведутся работы по устройству внутриплощадных инженерных сетей.
Резервуары с дизтопливом углублены под землю. Такой метод хранения резервного источника питания сейчас используется на всех новых котельных, которые готовятся к вводу к эксплуатации в Корсаковском городском округе.
- Огромная работа по газификации нашего района ведется по поручению Губернатора Валерия Игоревича Лимаренко. Такого объема никогда не было. В этом году мы должны запустить сразу семь котельных. Работа идет в четком тандеме с министерством жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающей организацией, - отметил мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.
Сразу четыре новые конструкции расположились в селах округа: Раздольном, Соловьевке, Чапаево, Озерском. Еще три будут работать в самом Корсакове.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:12 28 Марта Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет
10:38 26 Марта Сахалинские сноубордисты завоевали 12 медалей на крупных всероссийских стартах
16:12 28 Марта Сахалинский учитель после серьезного ранения на СВО вернулся к работе с детьми
12:25 28 Марта Студентка СахГУ Ангелина Марчук представляет Сахалинскую область на Всероссийском вокальном конкурсе "Звезда"
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
Выбор редакции
- 10:10 Вчера Музей книги Чехова приглашает сахалинцев и гостей острова на выставку "БлагоТворители"
- 09:50 Вчера 31 марта аэровокзал "Южно-Сахалинск" перешел на весенне-летнее расписание полетов
- 12:07 29 Марта Сахалинцам расскажут, как обрести эмоциональную гармонию
- 12:25 28 Марта Студентка СахГУ Ангелина Марчук представляет Сахалинскую область на Всероссийском вокальном конкурсе "Звезда"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?