В Соловьевке завершен монтаж газовой котельной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая конструкция расположилась в начале улицы Центральной. Котельная состоит из четырех, соединенных между собой, модулей. Все оборудование находится внутри. Его установкой занимался завод-изготовитель, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Данным объектом предусмотрено четыре котла, общей мощностью - 7,33 мегаватта, что соответствует производству тепла - 6,3 гигакаллорий в час. Котельная может работать на двух видах топлива: приоритетным является газ, а вот в резервным источником станет дизельное топливо, - сказал представитель подрядной организации Казим Заммоев.

Сейчас строители приступили к благоустройству территории вокруг котельной. Работы предусматривают не только установку ограждения по периметру, но и асфальтирование, озеленение, освещение. Для обеспечения безопасности объект будет находиться под постоянным видеонаблюдением. Параллельно ведутся работы по устройству внутриплощадных инженерных сетей.

Резервуары с дизтопливом углублены под землю. Такой метод хранения резервного источника питания сейчас используется на всех новых котельных, которые готовятся к вводу к эксплуатации в Корсаковском городском округе.

- Огромная работа по газификации нашего района ведется по поручению Губернатора Валерия Игоревича Лимаренко. Такого объема никогда не было. В этом году мы должны запустить сразу семь котельных. Работа идет в четком тандеме с министерством жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающей организацией, - отметил мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

Сразу четыре новые конструкции расположились в селах округа: Раздольном, Соловьевке, Чапаево, Озерском. Еще три будут работать в самом Корсакове.